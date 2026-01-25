스파이크 골프화를 장착해야 하는 이유

비거리 5야드 증가, 일관성 46% 개선

투어 우승자 90% 스파이크 골프화 착용

접지력, 안정성, 컨트롤 지수 향상 효과

골프화는 플레이의 완성도를 좌우하는 장비다. 최고의 샷을 구현하기 위한 보조 수단이기도 하다. 골프화는 크게 스파이크형과 스파이크리스형으로 나뉜다. 성적을 기준으로 선택한다면 답은 분명하다. 스파이크가 장착된 골프화다.

26일 미국 골프 전문 매체 골프먼슬리에 따르면 미국프로골프(PGA) 투어와 미국여자프로골프(LPGA) 투어에서 활약하는 선수의 약 80%가 스파이크 골프화를 착용하고 있다. 지난해 남녀 투어 우승자 가운데서는 90%가 스파이크 골프화를 선택했다.

투어 무대에서 스파이크리스 골프화를 신은 선수는 극히 드물다. 남자 메이저 대회 우승자 4명 전원이 스파이크 골프화를 착용했고, 여자 메이저 대회 우승자 5명 중 3명도 스파이크 골프화를 신고 플레이했다. 파워 히터로 분류되는 찰리 헐(잉글랜드)과 브룩 헨더슨(캐나다) 역시 스파이크 골프화를 고집한다.

스파이크 골프화는 미국 남녀 투어 선수들의 80%가 착용하고 있는 제품이다. 골프먼슬리 제공 AD 원본보기 아이콘

기능 차이는 수치로도 확인된다. 스파이크 골프화는 스파이크리스 제품보다 평균 비거리를 5야드 이상 늘려주고, 샷의 일관성은 46%, 분산도는 60% 개선하는 효과가 있는 것으로 나타났다. 접지력과 안정성, 컨트롤 능력에서도 확실한 우위를 보인다.

과거 스파이크 골프화는 금속 소재가 주를 이뤘다. 스파이크가 바닥과 부딪히며 내는 소음이 단점으로 지적됐다. 하지만 최근에는 밑창과 스파이크 소재가 다양해지며 소음은 줄고, 잔디 훼손도 최소화됐다. 미끄러짐이나 균형 상실에 대한 부담도 크게 낮아졌다.

스파이크 골프화의 강점은 비거리와 정확도를 동시에 끌어올린다는 점이다. 강한 스윙을 구사하는 아마추어 골퍼는 하체가 흔들리기 쉽다. 이때 스파이크 골프화는 다운스윙부터 임팩트까지 안정적인 추진력을 제공해 파워를 정확하게 전달하도록 돕는다.

스파이크 골프화의 강점은 비거리 증가, 일관성, 접지력, 안정성 등이다. 마이골프스파이 제공 원본보기 아이콘

핸디캡이 낮은 골퍼라면 스파이크 골프화 착용이 효과적이다. 특히 스윙 속도가 시속 90마일(약 145km/h)을 넘는 골퍼일수록 차이를 체감할 수 있다. 반면 스윙 속도가 느린 골퍼는 두 제품 간 성능 차이를 크게 느끼지 못할 가능성이 크다.

코스 환경 역시 중요한 선택 기준이다. 언덕이 많은 코스나 겨울철 진흙이 많은 환경, 미끄러운 지형에서는 스파이크 골프화가 안정적인 플레이를 돕는다. 상체 비중이 큰 여성 골퍼나 균형 감각이 부족한 골퍼에게도 추가적인 접지력은 분명한 장점이다.

스파이크 골프화는 마모 시 교체가 가능하다. 일반적으로 15라운드마다 스파이크 교체가 권장된다. 번거로움을 이유로 꺼리는 골퍼도 많지만, 최근에는 소프트 스파이크가 대중화되며 간편하게 교체할 수 있게 됐다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr



