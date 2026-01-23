[오늘의신상]'칼스버그 0.0'…"알코올 없이 필스너 본연의 맛 구현"

칼스버그 특유의 밸런스 그대로 구현한 무알코올 필스너

프리미엄 맥주 브랜드 칼스버그(Carlsberg)가 새해 첫 신제품으로 브랜드 특유의 균형 잡힌 맛을 담아낸 무알코올 맥주 '칼스버그 0.0'을 선보이며, 국내 무알코올 맥주 시장 공략에 나선다고 23일 밝혔다.

칼스버그 0.0은 알코올 도수를 0.0%로 구현하면서도 맥주 본연의 풍미와 청량감을 살린 제품으로, 깔끔한 바디감과 은은한 홉의 쌉싸름함이 조화를 이루는 필스너 스타일이 특징이다. 알코올 없이도 칼스버그 특유의 밸런스를 유지해 무알코올 맥주에 대한 기존 인식을 한 단계 끌어올렸다는 평가다.

이번 신제품은 최근 건강한 라이프스타일을 중시하는 소비자들의 니즈를 반영해 활동적인 순간에도 부담 없이 즐길 수 있도록 기획됐다. 운동이나 러닝 이후는 물론 파티를 즐기거나 워터파크 등 다양한 여가 공간에서도 언제 어디서나 가볍게 즐길 수 있다. 패키지는 칼스버그를 상징하는 색상과 미니멀한 디자인을 적용해 브랜드 정체성을 직관적으로 담아냈다.

칼스버그 0.0은 온라인 유통 채널을 통해 먼저 선보이며, 이후 오프라인 매장으로 순차 확대될 예정이다. 칼스버그 코리아 관계자는 "칼스버그 0.0은 알코올 없이도 필스너 본연의 맛과 균형을 구현한 제품으로, 다양한 라이프스타일 속에서 부담 없이 즐길 수 있는 무알코올 맥주"라며 "2026년 새해 첫 신제품으로 국내 무알코올 맥주 시장 공략을 본격화할 계획"이라고 말했다.





