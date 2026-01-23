매일 러닝만 했는데 손해였다?…연구가 밝힌 운동의 반전

같은 운동량이어도 '구성'이 관건

여러 종목 병행할수록 사망 위험↓

걷기나 달리기처럼 한 가지 운동을 반복하기보다 여러 운동을 골고루 병행하는 것이 장기 건강과 생존에 더 도움이 된다는 연구 결과가 나왔다. 전체 운동량이 같아도 운동 구성을 다양화한 집단에서 사망 위험이 더 낮게 나타났다.

미국 하버드대 보건대학원을 비롯해 중국 충칭의대, 연세대 연구진은 20일(현지시간) 국제 학술지 BMJ 메디신을 통해 이른바 '운동 다양화'가 장기 건강에 미치는 영향을 분석한 결과를 발표했다.

연구진은 간호사 건강 연구(Nurses' Health Study)에 참여한 여성 약 7만명과 의료 전문가 후속 연구(Health Professionals Follow-Up Study)에 포함된 남성 약 4만명 등 총 11만1000여 명의 데이터를 분석했다. 참가자들은 1986년부터 2년 주기로 걷기, 달리기, 조깅, 자전거 타기, 수영, 노 젓기, 테니스, 역도 등 자신이 수행한 신체 활동을 설문으로 보고했다.

같은 운동량이어도 '구성' 따라 사망 위험 차이

분석 결과 전체 운동량이 동일하더라도 걷기와 라켓 종목, 근력 운동 등을 고루 병행한 집단이 특정 운동만 반복한 집단보다 사망 위험이 더 낮았다. 여러 종목을 가장 적극적으로 병행한 집단은 그렇지 않은 집단에 비해 모든 원인에 의한 사망 위험이 19% 감소했다. 심혈관 질환과 암으로 인한 사망 위험도 13%에서 최대 41%까지 낮아졌다.

종목별로 보면 운동량이 많은 집단은 적은 집단에 비해 걷기에서 사망 위험이 17% 낮았고 테니스·스쿼시 등 라켓 종목은 15%, 달리기와 근력 운동은 각각 13%, 조깅은 11%, 자전거 타기는 4% 감소 효과를 보였다. 반면 수영은 사망 위험 감소와의 뚜렷한 관련성은 확인되지 않았다.

연구팀은 "신체 활동이 건강에 유익하다는 사실은 이미 알려졌지만, 운동 구성 방식에 대한 근거는 부족했다. 이번 분석은 단순한 운동량 확대보다 구성의 다양성이 중요할 수 있음을 보여준다"고 밝혔다.

운동 효과 '한계점'도 확인…인과관계 단정은 못 해

연구진은 또 운동 효과가 일정 수준 이후 정체되는 구간도 관찰됐다고 설명했다. 주당 20 MET(신체활동 에너지 소비량) 시간까지는 운동량이 늘수록 사망 위험 감소 효과가 커졌으나 그 이후에는 추가 효과가 크지 않았다. MET는 휴식 상태 대비 운동 시 에너지 소비량을 환산한 지표다.

연구진은 이번 분석이 관찰 연구에 해당하는 만큼 운동과 수명 연장 간 인과관계를 단정하기는 어렵다고 설명했다. 다만 "장기간에 걸쳐 다양한 운동을 즐기는 것이 수명을 늘리는 데 도움이 될 수 있다는 점을 강력히 시사한다"고 강조했다.





