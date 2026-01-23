서울시·GS건설, 서울국제정원박람회 기업동행정원 조성 맞손

오세훈 서울시장이 지난해 11월 서울시청에서 2026년 서울국제정원박람회 개최 계획에 대해 브리핑을 하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

서울시는 서울숲에서 개최되는 서울국제정원박람회 성공을 위해 GS건설과 '기업동행정원' 조성 업무협약(MOU)을 체결했다고 23일 밝혔다.

이번 협약은 민관이 함께 도심 속 녹색공간을 확장하고, 시민이 일상에서 편하게 머물 수 있는 정원 환경을 만들기 위해 진행됐다. 협약에 따라 시는 서울숲에 기업동행정원이 들어설 부지를 제공하고, GS건설은 기업동행정원을 조성하는 파트너로서의 역할을 수행한다. GS건설은 서울숲 잔디광장 주변에 주택 브랜드 자이의 조경 철학을 반영한 도심 라운지형 휴식정원인 '엘리시안 숲(Elysian Forest·가칭)' 가든을 조성할 계획이다. 엘리시안 숲은 제주 곶자왈의 자연성과 생태적 풍경을 담은 GS건설의 정원 콘셉트다. 곳곳에 그늘, 바람길 등 휴식할 수 있는 공간을 배치해 휴식공간으로 가꿔나갈 계획이다.

서울국제정원박람회는 오는 5월1일부터 10월27일까지 최장기간 서울숲과 성수동 일대에서 진행된다. 기업동행정원은 기업의 역량과 전문성을 바탕으로 완성도 높은 정원을 선보인다.

김영환 서울시 정원도시국장은 "기업의 철학을 담아 휴식과 경관, 이용 편의까지 두루 갖춘 특별한 정원 조성으로 서울국제정원박람회가 한층 풍성해질 것"이라며 "서울숲을 찾는 시민들이 계절마다 정원의 변화를 즐기고, 일상에서 자연을 가까이 누릴 수 있도록 민관이 협력해 정원을 조성해 나가겠다"고 말했다.





이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr



