사회
'전광훈 없는' 사랑제일교회 예배, 이번주부터 실내 전환

박승욱기자

입력2026.01.22 19:25

서부지법 폭동 배후 혐의로 구속된 전광훈 목사가 이끄는 사랑제일교회가 매주 주말 연 야외 집회 형식의 예배를 실내 예배로 전환한다.


전광훈 사랑제일교회 목사가 서울서부지법에서 열린 구속적부심 심문에 출석하고 있다. 연합뉴스

22일 사랑제일교회에 따르면 이 교회는 광화문 동화면세점 앞 차도에서 일요일마다 진행하던 전국 주일 연합예배를 이번주 일요일인 오는 25일부터 교회 안에서 진행할 계획이다. 다만 매주 5000~6000명이 예배에 참여한 만큼 실내에 들어가지 못하는 인원은 동화면세점 앞 인도에서 예배할 예정이다.

이런 실내 예배는 경찰이 전 목사에 대한 강제수사에 착수한 지난해 8월 이후 처음이다. 전 목사는 지난 13일 서부지법 폭동과 관련해 특수건조물침입 교사 등 혐의로 구속됐다.


경찰은 지난 4일 연합예배 도중 80대 남성이 숨진 것과 관련해 교회 측에 겨울 동안 실내나 인도에서 예배하라고 권고했다.


한편 매주 토요일 같은 장소에서 진행되는 광화문 국민대회 집회는 그대로 진행될 예정이다.




박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr
