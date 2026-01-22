내일 아침 최저 -19도…주말까지 강추위

23일 금요일 강추위가 이어진다.

초겨울 추위를 보인 18일 서울 중구 남대문 일대를 지나는 시민이 출근길 발걸음을 재촉하고 있다. 2025.11.18 윤동주 기자 AD 원본보기 아이콘

23일 전국 아침 최저 기온은 -19~-2도까지 떨어지고, 낮 최고 기온은 -4~7일 것으로 예상된다.

지역별로 경기내륙·강원내륙·강원산지·충북·경북내륙은 아침 기온이 -15도 안팎, 나머지 중부지방(강원동해안 제외)과 남부내륙은 -10도 이하, 강원동해안과 남부해안은 -10∼-5도다.

예상 최저기온과 최고기온은 서울 -12도와 -1도, 인천 -11도와 -1도, 대전 -11도와 2도, 광주 -4도와 5도, 대구 -7도와 4도, 울산 -6도와 5도, 부산 -4도와 6도다.

23일 새벽에서 오전까지 충남서해안과 광주·전남중부내륙, 전라서해안, 제주에 눈이 오겠다. 이후 늦은 오후 인천·경기서해안, 밤 서울·경기남부내륙·강원남부내륙·강원남부산지·충청·전북·제주에 다시 눈(제주는 비나 눈)이 내리겠다. 충청·호남·경상서부내륙은 오는 24일 새벽, 전라서해안은 오는 24일 오전까지 눈이 이어질 전망이다.

23~24일 예상 적설은 전남서부·전북서해안·제주산지 1∼5㎝, 서해5도·강원남부내륙·강원남부산지·울릉도·독도·제주중산간 1∼3㎝, 충청·광주·전북내륙·제주해안 1㎝ 안팎, 수도권·경북서부내륙·경남서부내륙 1㎝ 미만이다.

23일 강원산지·동해안을 중심으로 순간풍속 시속 55㎞(산지는 70㎞) 안팎의 강풍이 이어지겠다. 바다의 경우 동해안에 너울이 지속해서 유입되는 가운데 남해동부바깥먼바다·동해남부남쪽먼바다·제주남쪽먼바다에 23일까지, 동해중부먼바다와 동해남부북쪽먼바다에 당분간 바람이 시속 30∼65㎞로 거세게 불고 물결이 1.5∼4.0ｍ 높이로 높게 일겠다.





박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr



