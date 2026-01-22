"혼밥하던 해병 밥값 낸 '천사부부' 찾습니다"…김포시가 나서

김병수 시장 "감사의 뜻 전하고파"

김포시가 최근 한파 속에서도 국방의 의무를 다하는 군 장병에게 따뜻한 한 끼를 선물하며 지역사회에 큰 울림을 준 미담의 주인공을 찾아 나섰다

이번 미담은 김포 해병대 2사단 소속 장병 A씨가 온라인 커뮤니티에 올린 글을 통해 알려졌다. 당시 혼자 식사 중이던 장병의 식사비를 대신 결제하고 "고생이 많다"며 격려를 건넨 부부의 사연은 이후 언론 보도와 CC(폐쇄회로)TV 영상을 통해 확산하며 감동을 안겼다.

해당 장병은 "다음 날 영하의 추위 속에서도 그 일을 생각하면 하나도 춥지 않았다"며 "나중에 꼭 다시 베푸는 사람이 되겠다"고 진심 어린 감사 인사를 전하기도 했다.

이에 김포시는 보이지 않는 곳에서 묵묵히 선행을 실천해 김포시민의 자부심을 높여준 해당 부부를 찾아, 시를 대표해 공식적인 감사의 뜻을 전하고 예우를 다할 계획이다.

김병수 김포시장은 "어려운 시기에 타인을 배려하는 마음을 보여준 부부의 선행은 우리 김포시의 큰 자산"이라며 "이 따뜻한 이야기의 주인공을 찾아 50만 김포시민을 대신해 감사의 마음을 꼭 전하고 싶다"고 밝혔다.

김포시는 해당 부부를 알고 있거나 당사자인 분들의 연락을 기다리고 있다. 시민들의 적극적인 제보를 부탁드리며, 관련 문의는 김포시청 자치행정과로 하면 된다.





