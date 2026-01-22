본문 바로가기
S-OIL, 희망 2026나눔캠페인 성금 15억원 전달

영남취재본부 김용우기자

입력2026.01.22 16:43

S-OIL은 22일 울산시청에서 김두겸 울산광역시장, 박봉수 S-OIL 운영총괄 사장, 전영도 울산사회복지공동모금회장 등이 참석한 가운데 '희망2026 나눔캠페인' 성금 15억원을 울산사회복지공동모금회에 전달했다.

S-OIL이 22일 울산광역시청에서 ‘희망2026 나눔캠페인’ 성금 15억원을 울산사회복지공동모금회에 전달하고 있다. (왼쪽부터 박봉수 S-OIL 운영총괄 사장, 김두겸 울산광역시장, 전영도 울산사회복지공동모금회장)

이날 전달된 성금은 ▲울산지역 청소년 장학사업 ▲겨울철 에너지 빈곤층 유류비 지원사업 ▲ 취약계층 맞춤형 지원사업 등 울산지역 내 다양한 사회공헌 사업에 활용될 예정이다.


박봉수 S-OIL 운영총괄 사장은 "울산지역과 함께 성장해 온 기업으로서 지역사회에 실질적인 도움이 되는 나눔을 실천하게 돼 뜻깊게 생각한다"며, "사회공헌 활동을 지속적으로 추진해 지역과 상생하는 책임을 다하겠다"고 말했다.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
