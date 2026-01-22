본문 바로가기
양산시, 복지의 빈틈 메운다… 민·관 손잡고 ‘촘촘한 연계망’

영남취재본부 김철우기자

입력2026.01.22 16:36

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

21일, 통합사례관리 네트워크 회의 개최

혼자서는 버거운 복지의 현장에 민·관이 함께 섰다.


경남 양산시는 지난 21일 양산비즈니스센터에서 복합위기가구에 대한 통합적 지원체계 강화를 위해 '2026년 통합사례관리 네트워크 회의'를 개최했다.

통합사례관리 네트워크 회의. 양산시 제공

통합사례관리사업은 경제적 어려움, 건강 문제, 돌봄·주거·정신적 위기 등 복합적인 욕구를 가진 대상자에 대해 공공과 민간이 협력해 맞춤형 서비스를 연계·지원하는 사업으로, 대상자의 위기 해소와 자립 역량 강화를 목표로 추진되고 있다.

이를 위해 시 희망복지지원단을 중심으로 읍·면·동 맞춤형복지팀과 민간 전문기관이 참여해 사례 발굴부터 서비스 연계, 사후 모니터링까지 통합적으로 관리하고 있다.


이번 회의는 2025년 통합사례관리 운영 성과를 종합적으로 평가하고, 2026년 운영 방안을 논의하기 위해 희망복지지원단, 공공·민간 사례관리기관 관계자 등 유관기관이 참석했으며, 2025년 주요 추진 실적 등 운영 전반에 대한 평가와 함께 2026년 통합사례회의 운영 내실화, 민·관 협력체계 강화, 지역자원 연계 확대 방안 등 올해 운영 계획에 대해 논의하는 시간을 가졌다.


양산시 관계자는 "통합사례관리는 단순한 서비스 연계를 넘어, 여러 기관이 함께 책임을 나누며 대상자의 삶을 실질적으로 변화시키는 중요한 사업"이라며 "2025년 운영 성과를 바탕으로 2026년에는 더욱 체계적인 민·관 협력을 통해 위기가구를 선제적으로 발굴하고 촘촘한 사회안전망을 구축해 나갈 수 있도록 하겠다"고 말했다.




영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
