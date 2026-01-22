본문 바로가기
Dim영역
연예·스포츠
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

연예스타

캣츠아이, 美 그래미 시상식 무대 선다

이이슬기자

입력2026.01.22 16:11

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
캣츠아이. 하이브-게펜레코드 제공

캣츠아이. 하이브-게펜레코드 제공

AD
원본보기 아이콘

한미 합작 걸그룹 캣츠아이(KATSEYE)가 세계 최고 권위의 음악 시상식 그래미 어워드에서 공연을 펼친다고 하이브가 22일 밝혔다.


캣츠아이는 다음 달 1일(현지시간) 미국 로스앤젤레스 크립토닷컴 아레나에서 열리는 '2026 그래미 어워드'에 출연한다. 이들은 '베스트 뉴 아티스트(Best New Artist)' 후보 8팀과 함께 꾸미는 특별 무대에 올라 퍼포먼스를 선보인다.

캣츠아이는 "지금 이 자리에 와 있다는 사실만으로도 큰 영광이자 행운"이라며 "여섯 명이 하나로 뭉쳐 최선의 무대를 보여드리겠다"고 전했다.


이번 시상식에서 캣츠아이는 '베스트 뉴 아티스트'와 '베스트 팝 듀오/그룹 퍼포먼스' 등 2개 부문 후보에 동시에 올랐다. 수상 후보들 가운데 데뷔 2년이 채 되지 않은 아티스트는 캣츠아이가 유일하다.


한편 2026 그래미 어워드는 미국 지상파 방송사 CBS에서 생중계하고 파라마운트 플러스에서도 공개된다.




이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"대통령 꼴도 보기 싫다" 1년새 90% 넘게 폭락한 트럼프 밈코인 "대통령 꼴도 보기 싫다" 1년새 90% 넘게 폭락한 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

코트 입고 여탕 들어간 김정은"보람있다" 칭찬 쏟은 이유는

명품이 된 '김장 조끼'…650만원짜리도 등장

베트남 '하노이 핫플' 韓 쇼핑몰 그대로 옮겨놨네

난방 끄고 집 비웠다가 '진짜 냉동고'를 봤다…얼음성 아파트 나온 캐나다

가족마저 인정했다…태국 여성, 쌍둥이 형제와 '다자 연애' 공개

박근혜 한마디에…장동혁 단식 중단

왜 그렇게 나가나 했더니…서학개미 2800만원씩 벌었네

새로운 이슈 보기