"대통령 꼴도 보기 싫다" 1년새 90% 넘게 폭락한 트럼프 밈코인

도널드 트럼프 미국 대통령 일가가 출시한 코인 가격이 1년 만에 90% 넘게 폭락했다. 정치적 상징성과 화제성에 힘입어 급등했던 트럼프 관련 밈코인 열풍이 빠르게 식고 있다는 평가가 나온다. 이번 급락을 계기로 트럼프 일가의 가상자산 사업 전반을 둘러싼 논란도 다시 수면 위로 떠 올랐다. 명확한 사업 모델 없이 투기 수요를 자극했다는 비판과 함께, 현직 대통령 일가가 직접 관여한 가상자산 사업이 구조적인 이해충돌 문제를 키우고 있다는 지적이 잇따른다.

트럼프 대통령과 암호화폐.

밈코인 열풍 식자 직격탄…트럼프 코인 1년 새 93% 폭락

22일 코인마켓캡에 따르면 이날 오전 기준 $TRUMP 밈코인은 4.94달러(약 7300원)에 거래되고 있다. 이 코인은 트럼프 대통령 취임을 앞둔 지난해 1월 출시돼 같은 달 19일 75.35달러(약 10만7500원)까지 치솟았으나, 이후 약 93% 하락했다.

영부인 멜라니아 트럼프 여사가 발행한 $MELANIA 코인도 상황은 크게 다르지 않다. 지난해 1월 20일 13.73달러(약 2만120원)까지 올랐던 가격은 현재 0.15달러(약 220원) 안팎으로 떨어지며, 고점 대비 약 99% 급락했다.

이와 관련 파이낸셜타임스(FT)는 "고점에 매수한 투자자들이 막대한 손실을 떠안게 되면서, 트럼프 대통령의 가상자산 사업을 둘러싼 비판이 더욱 거세질 것"이라고 21일(현지시간) 분석했다.

친(親) 암호화폐 행보가 키운 이해충돌 논란

논란의 중심에는 트럼프 대통령의 친(親) 가상자산 정책 기조가 있다. 트럼프 대통령은 당선 이후 친 암호화폐 성향 인사를 규제 당국에 임명하고 관련 범죄자를 사면하는 등 가상자산 산업에 우호적인 행보를 이어왔다.

이와 동시에 가족들이 직접 밈코인과 가상자산 플랫폼 사업에 관여하면서 이해충돌 논란은 더욱 증폭됐다. 최근 민주주의수호액션과 정부감시프로젝트 등 시민단체들은 상원에 대통령과 고위 공직자의 가상자산 보유·거래를 제한하는 조항을 관련 법안에 포함해야 한다는 내용의 서한을 전달했다.

이들 단체는 "정책 결정권자가 이해관계를 가진 시장을 직접 규율하는 것은 구조적으로 위험하다"며 "가상자산 시장의 신뢰 회복을 위해 명확한 제도적 안전장치가 필요하다"고 지적했다.

트럼프에 투자한 개미는 우는데…트럼프 일가는 '자산 증가'

트럼프 대통령과 암호화폐 관련 이미지.

코인 가격이 급락했음에도 트럼프 일가가 가상자산 사업을 통해 거둔 수익은 상당한 것으로 나타났다. FT의 분석에 따르면 트럼프 일가는 가상자산 관련 사업으로 세전 기준 10억달러(약 1조4600억원) 이상을 벌어들인 것으로 추정된다.

이 가운데 $TRUMP와 $MELANIA 코인에서 발생한 판매·거래 수수료 수익만 약 4억2700만달러(약 6000억원)에 달하는 것으로 분석됐다. 이 같은 수익 구조를 두고 권력 남용 소지가 크다는 지적이 잇따르고 있다. 대통령과 그 가족이 발행한 가상자산이 개인적 수익 창출 수단으로 활용될 수 있다는 점에서 이해 충돌 우려가 제기된 것이다.

논란 속에서도 관련 사업은 계속

비판이 이어지는 가운데서도 트럼프 일가는 가상자산 사업을 멈추지 않고 있다. 트럼프 대통령의 소셜미디어 '트루스소셜'을 운영하는 트럼프 미디어 & 테크놀로지 그룹은 거래소 크립토닷컴과의 제휴를 통해 신규 토큰 발행을 준비 중이다.





서지영 기자



