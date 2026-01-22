본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

양산시가 키우고 우리금융이 밀어준다… 스타트업 육성 거점 ‘디노랩 경남 3기’ 발대식

영남취재본부 김철우기자

입력2026.01.22 14:35

시계아이콘00분 42초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

양산 G-스페이스 동부, 7개 혁신 스타트업과 동행 시작

경남 양산시는 지난 21일 경남 동부권 창업거점 G-스페이스 동부에서 우리금융그룹의 스타트업 프로그램인 '디노랩 경남 3기' 발대식을 개최했다.

디노랩 경남 3기 발대식. 양산시 제공

디노랩 경남 3기 발대식. 양산시 제공

AD
원본보기 아이콘

'디노랩'은 우리금융그룹 스타트업 발굴과 육성 프로그램으로, 수도권 센터(성수·관악), 경남 센터(양산), 부산 센터(부산 동구), 충북 센터(청주), 전북 센터(전주), 베트남 센터(하노이) 총 7개를 운영 중이다.


경남센터 3기로는 ▲브릿센트 ▲써모아이 ▲오션스바이오 ▲옵트에이아이 ▲케미폴리오 ▲페텔 ▲한국주택정보 7개 사가 선발됐으며, 입주공간과 투자유치 등을 지원받는다.

이번 3기 발대식 행사는 지역 유망 스타트업의 성장을 돕고 민·관 협력을 통한 창업 생태계를 강화하기 위해 마련됐다. 이날 현장에는 경남도와 양산시, 우리금융그룹 관계자를 비롯해 선정기업 대표, 창업 유관기관, 투자사 등 40여명이 참석해 '디노랩 경남 3기'의 힘찬 출발을 응원했다.


행사는 ▲디노랩 운영 프로그램 소개 ▲최종 선정된 3기 기업 소개(7개사) ▲선정 기업 대상 맞춤형 사전 상담 순으로 진행됐다. 3기에 선정된 기업들은 앞으로 우리금융의 전문적인 멘토링과 투자 유치 지원 등 다양한 창업 지원을 받게 된다.


우리금융그룹 관계자는 "디노랩은 지방에서도 성장 가능성을 가진 유망한 창업기업들이 많은 만큼, 권역별 센터를 중심으로 지역 창업기업들을 발굴하고 지원하는 데 더욱 노력하겠다"고 말했다.

양산시 관계자는 "어려운 경영 여건 속에서도 '디노랩'과 같은 강력한 파트너십이 스타트업에 큰 힘이 될 것"이라며 "양산시 역시 창업기업의 혁신적인 아이디어가 현장에서 실현될 수 있도록 산업 기반 조성에 최선을 다하겠다"고 말했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"어라, 여기가 한국인 줄"…떡볶이 무한리필에 뷰티숍까지 '하노이 핫플' [K웨이브 3.0]⑩ "어라, 여기가 한국인 줄"…떡볶이 무한리필에 뷰... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

코트 입고 여탕 들어간 김정은"보람있다" 칭찬 쏟은 이유는

베트남 '하노이 핫플' 韓 쇼핑몰 그대로 옮겨놨네

난방 끄고 집 비웠다가 '진짜 냉동고'를 봤다…얼음성 아파트 나온 캐나다

가족마저 인정했다…태국 여성, 쌍둥이 형제와 '다자 연애' 공개

"절대 비밀"…女학생에 'A+' 준 교수의 수상한 톡

박근혜 한마디에…장동혁 단식 중단

왜 그렇게 나가나 했더니…서학개미 2800만원씩 벌었네

새로운 이슈 보기