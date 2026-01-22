본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

'고액체납 1위' 25억 안 낸 윤석열 장모…80억 건물 공매 개시

서지영기자

입력2026.01.22 14:37

수정2026.01.22 14:40

시계아이콘00분 44초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

尹장모 최은순, 지난해 개인 체납 전국 1위
과징금 25억 미납…80억 빌딩 공매 착수

지난해 '개인 체납액 전국 1위'를 기록한 윤석열 전 대통령의 장모 최은순씨가 끝내 과징금 약 25억원을 내지 않아 본인 소유 부동산이 공매 절차에 들어가게 됐다.


김건희 여사의 모친 최은순씨. 연합뉴스

김건희 여사의 모친 최은순씨. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

한국자산관리공사는 21일 최씨 소유의 서울 강동구 암사동 건물과 토지에 대한 공매 공고를 게시했다. 지하철 8호선 암사역 근처에 위치한 최씨 소유의 건물은 지하 1층, 지상 6층짜리로, 감정 평가 결과만 80억원에 달한다.

앞서 경기도와 최씨 거주 지자체인 성남시는 최씨에게 지난달 15일을 납부 시한으로 통보했지만, 최씨는 납부할 계좌번호만 받아 간 뒤 과징금을 납부하지 않았다.


이에 경기도와 성남시는 "조세 정의에 예외가 없다"며 공매 절차 등을 의뢰하고, 체납액이 조기에 징수될 수 있도록 공매 상황을 수시로 모니터링할 것을 지시했다.


경기도가 확인한 최씨의 부동산은 ▲양평군 12건(모두 토지) ▲남양주시 1건(토지) ▲서울시 3건(토지 1건, 건물 2건) ▲충청남도 4건(토지) ▲강원도 1건(토지) 등이다.

경기도와 성남시는 이중 부동산 가치가 가장 높은 서울 암사동 소재 건물의 가치가 높은 점을 고려해 우선 공매에 돌입하기로 했다. 실제 입찰은 공고가 올라온 뒤 2개월 정도 지나 이뤄질 것으로 보인다.


김동연 경기도지사는 지난 20일 페이스북을 통해 최씨의 부동산이 공매 절차에 돌입했다는 소식을 전하며 "조세 정의는 공동체 모두의 약속이다" "이를 지키기 위해 징수 인력을 추가 채용할 것"이라고 밝혔다.


앞서 최씨는 부동산실권리자명의등기법 위반에 따른 과징금 25억500만원을 경기도에 체납해 지난해 지방행정제재·부과금 고액 체납자 개인 1위에 올랐다.





서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"어라, 여기가 한국인 줄"…떡볶이 무한리필에 뷰티숍까지 '하노이 핫플' [K웨이브 3.0]⑩ "어라, 여기가 한국인 줄"…떡볶이 무한리필에 뷰... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

코트 입고 여탕 들어간 김정은"보람있다" 칭찬 쏟은 이유는

베트남 '하노이 핫플' 韓 쇼핑몰 그대로 옮겨놨네

난방 끄고 집 비웠다가 '진짜 냉동고'를 봤다…얼음성 아파트 나온 캐나다

가족마저 인정했다…태국 여성, 쌍둥이 형제와 '다자 연애' 공개

"절대 비밀"…女학생에 'A+' 준 교수의 수상한 톡

박근혜 한마디에…장동혁 단식 중단

왜 그렇게 나가나 했더니…서학개미 2800만원씩 벌었네

새로운 이슈 보기