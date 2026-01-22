본문 바로가기
부산대, 정부초청 외국인 학부 장학생 최다 선발… 3년 연속 전국 1위

영남취재본부 조충현기자

입력2026.01.22 12:41

부산대학교(총장 최재원)는 교육부 국립국제교육원이 주관하는 '2026학년도 정부초청 외국인 학부 장학생(GKS)' 선발 결과, 4년제 대학 가운데 최다 합격자를 배출하며 3년 연속 전국 1위를 기록했다고 22일 전했다.


'GKS(Global Korea Scholarship) 사업'은 세계 각국의 우수 인재를 초청해 국내 대학(원) 학위 취득을 지원하고, 국제적 친한 네트워크 구축과 글로벌 인재 양성을 목표로 하는 우리나라 대표적인 정부 장학 프로그램이다.

부산대는 이번 선발에서 공관추천 전형을 통해 총 22명의 우수 외국인 학생을 유치하며, 대학의 국제화 수준을 가늠하는 핵심 지표에서 독보적인 성과를 거뒀다. 특히 이번 성과는 교육국제화역량 인증제와 각종 대학 평가에서 국제화 지표 향상으로 이어져 부산대의 글로벌 브랜드 가치를 한층 높일 것으로 기대된다.


이창환 부산대 국제처장(물리학과 교수)은 "GKS 3년 연속 전국 1위라는 성과는 부산대가 보유한 우수한 교육 인프라와 체계적인 유학생 관리 역량이 국제적으로 인정받은 결과"라며 "글로벌 우수 인재 유치를 지속적으로 확대하고 국제 교류를 더욱 강화해 나가겠다"고 말했다.


부산대는 지난 2024년에도 GKS 학부 장학생 최다 합격자를 배출하며 '기관 공로상'을 수상하는 등, 정부초청 외국인 장학생 운영 전반에서 전국 최고 수준의 경쟁력을 꾸준히 유지하고 있다.

부산대학교.

부산대학교.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
