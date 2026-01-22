본문 바로가기
대우건설, 한남2구역서 글로벌 건축사 '저드'와 협업

최서윤기자

입력2026.01.22 10:38

대우건설 이 서울 용산구 한남2구역 재개발 사업에서 미국 글로벌 설계사 '저드(JERDE)'와 손잡고 하이엔드 주거단지 설계 고도화에 나섰다. 저드는 두바이 국제금융센터, 도쿄 롯본기힐즈 등을 설계한 글로벌 건축설계 회사다.


대우건설과 한남2 조합, 저드, 나우동인 관계자들이 20일 서울 강남구 대치동 '써밋 갤러리'에서 회의를 진행하고 있다. 대우건설

대우건설과 한남2 조합, 저드, 나우동인 관계자들이 20일 서울 강남구 대치동 '써밋 갤러리'에서 회의를 진행하고 있다. 대우건설

대우건설은 최근 대치동 써밋갤러리에서 조합, 저드, 국내 설계사 나우동인과 합동 설계회의를 열고 단지 배치와 외관 디자인, 공간 구성 등을 검토했다고 22일 밝혔다.

이번 사업에서 저드는 콘셉트 설계뿐 아니라 실시설계 단계까지 직접 참여한다. 국내 재개발 사업에 글로벌 설계사가 실시설계까지 관여하는 것은 이례적이다.


저드 측에서는 30년 이상의 경력을 가진 존 폴린 수석 디자이너가 설계를 총괄한다. 그는 아랍에미리트(UAE) 아부다비 알주베일 마스터플랜, 상하이 케펠랜드 파크거리 타운 계획, 시드니 와프 복합개발 등에 참여한 바 있다.


저드 수석 디자이너 존 폴린. 대우건설

저드 수석 디자이너 존 폴린. 대우건설

한남2구역은 한강과 용산가족공원 조망권을 갖춘 대규모 정비사업지로, 최고 15층 저층형으로 설계된다. 대우건설은 자사 프리미엄 브랜드 '써밋'을 적용할 계획이다.

한편 한남2구역은 오는 23일부터 이주 절차에 들어간다.





최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr
