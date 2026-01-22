아페쎄 골프, 고진영 캡슐 에디션 출시

베이비 블루에 활동성과 미니멀한 디자인

아이디룩이 전개하는 라이프스타일 골프웨어 브랜드 아페쎄 골프(A.P.C. GOLF)가 전 세계랭킹 1위 고진영과 협업한 2026 봄여름(SS) 캡슐 에디션을 선보인다.

고진영이 즐겨 입는 룩과 플레이 스타일에서 영감을 얻어 완성된 라인이다. 작년 고진영이 실제 착용한 아페쎄 골프 제품 중 가장 좋은 반응을 얻은 '베이비 블루' 컬러를 핵심 콘셉트로 기획됐다. 브랜드 고유의 절제된 실루엣에 베이비 블루 컬러를 더해 스포티한 무드를 균형 있게 담아냈다. 필드와 일상을 모두 아우르는 스타일이다.

니트, 스웨터, 스커트, 모자 등으로 구성됐다. 봄 시즌 필드에 어울리는 경쾌한 컬러감과 부드러운 촉감의 고급 소재를 적용해 착용감을 높였다. 고진영은 이번 협업 에디션의 화보 촬영에도 직접 참여했다. 아페쎄 골프는 필드와 라이프스타일을 넘나드는 이미지와 영상 콘텐츠를 선보인다.

아페쎄 골프는 VIP 고객과 소통하는 프로모션도 진행한다. 고진영의 프라이빗 스윙 레슨에 참여할 수 있는 이벤트가 2월 한 달간 판교 현대백화점에서 운영된다. 해당 캡슐 에디션은 2026 SS 제품으로 전국 주요 백화점 매장과 공식 온라인몰에서 만나볼 수 있다.





