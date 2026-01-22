본문 바로가기
HDC현대산업개발, 남부내륙철도 제3공구 노반신설 공사 수주

한진주기자

입력2026.01.22 08:05

한국철도공단과 계약, 공사비 약 2297억원
성주군 가천면 창천리-합천군 야로면 노반신설
서울-거제 환승 없이 직결 운행 가능해져

HDC현대산업개발이 남부내륙철도(김천~거제) 건설사업 제3공구 노반신설 기타공사 시공사로 선정됐다고 21일 밝혔다.


남부내륙철도(김천~거제) 건설사업 제3공구 노반신설 기타공사 위치도. HDC현대산업개발

남부내륙철도(김천~거제) 건설사업 노반신설 공사는 경상북도 김천에서 경상남도 거제 간 174.59㎞를 단선전철로 연결해 수도권과 경남·북 내륙과 남해안을 잇는 철도망 신설 사업이다.

HDC현대산업개발은 정안건설, 에스씨종합건설과 함께 경상북도 성주군 가천면 창천리~합천군 야로면 일원에 노반신설 18.196㎞를 시공한다. 터널 15.999㎞, 정거장(성주) 1개소, 경사갱(공사용 터널) 3개소 등이 포함된다.


이번 사업의 총공사비는 약 4조9430억 원이다. 3공구 공사비(2871억원) 중 HDC현대산업개발의 공사비는 약 2297억원이다. 착공은 2026년 2월 예정이다.


남부내륙철도(김천~거제) 건설사업 제3공구 노반신설 기타공사 종단면도. HDC현대산업개발

남부내륙철도(김천~거제) 건설사업 노반신설 공사가 완료되면 서울~거제까지 환승 없이 직결 운행이 가능하다. 수도권과 경상남도 서부 지역 간 접근성이 대폭 확대된다. 또한 남해안 관광산업 활성화, 지역 기반 일자리 창출 등 지역경제 발전에도 도움이 될 것으로 기대된다.

HDC현대산업개발 관계자는 "균형 있는 국토 개발을 위한 사업인 만큼 체계적인 안전과 품질 관리를 바탕으로 사업을 추진할 것"이라며 "이전부터 축적해 온 사회간접자본과 관련한 역량을 토대로 인프라 부문에서 영향력을 확대해 나갈 것"이라고 말했다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr
