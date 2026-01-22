성남시, '2026 성남 중소기업 지원사업 설명회' 28일 개최

자금·해외진출·R&D·일자리 등

기업 지원사업 설명·1:1 상담 진행

경기 성남시(시장 신상진)는 성남산업진흥원과 함께 오는 28일 성남산업진흥원 대강당(정자동 킨스타워 7층)에서 '2026 성남 중소기업 지원사업 설명회'를 개최한다.

성남시 2026 중소기업 지원사업 설명회 홍보 포스터. 성남시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 설명회에서는 참석 기업을 대상으로 자금, 수출, 연구개발(R&D), 기술보호, 소상공인 지원, 고용 지원 등 다양한 분야의 중소기업 지원사업을 종합적으로 안내할 예정이다.

행사에는 성남시와 성남산업진흥원을 비롯해 경기중소벤처기업청, 중소벤처기업진흥공단, 코트라(KOTRA), 기술보증기금, 신용보증기금 등 총 14개 기관이 참여해, 성남 지역 기업들이 여러 기관의 지원제도를 한자리에서 확인할 수 있는 기회를 제공한다.

아울러 설명회 당일에는 지원사업 안내 책자를 배포하고, 참여 기관별 1:1 상담 부스를 운영해 기업 상황에 맞는 맞춤형 상담을 진행할 계획이다.

성남산업진흥원 이창주 경영안전실장은 "이번 설명회는 지역 기업들에게 지원사업을 보다 신속하게 안내하기 위해 지난해보다 일정을 앞당겨 개최하게 됐다"며 "더 많은 기업들이 참석해 2026년 지원사업을 이해하고 적극 활용하기를 바란다"고 말했다.

설명회는 1월 28일 오후 1시 30분부터 진행되며, 성남산업진흥원 유튜브 채널을 통해 온라인 생중계도 동시에 운영될 예정이다.

참여를 희망하는 기업은 성남산업진흥원 홈페이지를 통해 사전 접수할 수 있으며, 당일 현장 등록도 가능하다.





성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



