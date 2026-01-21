"집에 있다면 당장 버려야"…매일 쓰는 '이것', 2년 지나면 위험한 이유

세면 수건, 1~2년 주기 교체 권장

단독 세탁·완전 건조도 '중요'

겉보기에는 깨끗해 보이는 수건이 사실은 세균의 온상일 수 있다는 전문가 경고가 나왔다. 축축한 상태로 반복 사용되는 수건이 박테리아와 곰팡이가 빠르게 증식하는 환경을 만들고 피부 건강에도 악영향을 미친다는 지적이다. 전문가들은 2년 이상 사용한 수건은 교체가 필요하다고 조언한다.

미국 라이프스타일 매거진 굿하우스키핑(Good Housekeeping)은 최근 수건의 세탁·보관 방법과 적정 교체 주기를 소개하며 주의를 당부했다. 수건을 축축한 상태로 오래 두면 포도상구균이나 대장균 같은 박테리아는 물론 곰팡이가 빠르게 번식할 수 있다. 이들 미생물은 따뜻하고 습한 환경을 선호해 욕실에 걸린 수건에서 특히 활발하게 증식한다.

실제로 수건은 단 한 번 사용만으로도 세균 수치가 크게 증가할 수 있다는 연구 결과도 있다. 오염된 수건으로 얼굴이나 몸을 닦을 경우 피부 트러블이나 염증 위험이 높아질 수 있다. 사용 횟수가 늘어날수록 섬유가 마모돼 흡수력이 떨어지는 점도 문제다. 손상된 섬유는 물기를 제대로 머금지 못할 뿐 아니라 표면이 거칠어져 피부를 자극할 가능성이 크다.

냄새는 경고 신호…세탁 주기 지켜야

수건에서 불쾌한 냄새가 나기 시작했다면 이미 곰팡이나 박테리아 증식이 진행되고 있다는 신호다. 전문가들은 세면용 수건은 2~3일에 한 번, 사용량이 많을 경우에는 매일 세탁할 것을 권한다. 목욕 수건은 3~4회 사용 후 세탁하는 것이 적당하다. 헬스장이나 수영장 등 외부 시설에서 사용한 수건은 사용 직후 바로 세탁해야 한다. 땀에 젖은 상태로 공기 중 세균에 노출되기 쉽기 때문이다.

세탁 습관이 수건 수명을 좌우

세탁 과정에서도 주의할 점이 있다. 섬유유연제는 수건 섬유를 코팅해 흡수력을 떨어뜨릴 뿐 아니라 건조 속도를 늦춰 세균 번식에 유리한 환경을 만들 수 있다. 다른 의류에 묻은 먼지나 세균이 옮겨 붙는 것을 막기 위해 수건은 가능하면 단독 세탁하는 것이 좋다. 다만 한 번에 지나치게 많은 양을 세탁하면 마찰로 섬유가 빨리 손상될 수 있어 적정량을 지키는 것이 바람직하다.

세탁 후에는 완전 건조가 필수다. 건조기를 사용한다면 30분에서 1시간가량 충분히 말리고, 자연 건조를 할 경우에는 햇볕 아래에서 속까지 마를 때까지 널어둔다. 수건이 뻣뻣해지는 것이 걱정된다면 건조기에 건조볼을 함께 넣어 50~60도 정도에서 말리는 방법도 도움이 된다.

1~2년 주기로 교체해야

가장 자주 사용하는 세면 수건은 마모 속도가 빠르고 위생 부담도 커 일반적으로 1~2년 주기로 교체하는 것이 권장된다. 목욕 수건은 2~3년에 한 번, 발 수건이나 욕실 매트는 약 2년을 교체 시점으로 본다. 가족이나 여러 사람이 함께 사용하는 경우라면 수건의 수명은 더 짧아질 수 있어 1년 주기 교체가 바람직하다. 사용 기간이 1년이 채 되지 않았더라도 세탁과 건조 후 냄새가 계속 남는다면 미련 없이 교체하는 것이 좋다.





