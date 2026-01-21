블룸버그 "韓 정부, 원화 약세로 올해 200억달러 대미 투자 연기할 것"

블룸버그 통신이 한국 정부가 원화 약세를 이유로 미국에 최대 200억달러를 투자하기로 한 것을 미룰 것이라고 보도했다.

20일(현지시간) 불룸버그 통신에 따르면 해당 사안에 정통한 소식통은 "외환 시장 상황이 안정될 때까지 투자는 미뤄야 할 것"이라고 말했다.

해당 소식통은 "기업과 개인 투자자들의 자본 유출이 환율에 부담을 주고 있으나 곧 안정될 것"이라고도 했다. 다만 한국 정부가 특정 수준을 염두에 두고 있는지에 대해서는 구체적 언급을 하지 않았다.

아울러 앞서 지난 14일 스콧 베선트 미 재무장관이 "한국의 강력한 펀더멘털과는 부합하지 않는다"며 한국 환율 시장에 '구두 개입성' 메시지를 내놓은 것이 원화 가치를 끌어올리는 데 도움이 되기는 했으나 아직 그 영향력을 평가하기는 이르다고도 말했다.

지난해 11월 한·미는 관세 후속 협상을 통해 한국의 대미 투자금 3500억 달러 가운데 1500억 달러는 조선 분야 투자에 배정하고 2000억 달러는 연간 200억 달러 한도 내에서 장기 투자한다는 내용에 합의했다.

이날 보도는 환율 압박으로 대미 투자 규모와 개시 시점을 유연하게 잡을 수 있다는 정부의 기존 입장과 크게 다르지 않다. 한·미가 체결한 대미 투자 관련 양해각서(MOU)에는 외환시장 불안 등이 우려되는 경우에는 납입 시기나 규모 조정을 요구할 수 있도록 하는 내용이 담겨있다.

블룸버그 통신은 올해 대미 투자 연기 가능성을 재정경제부에 문의했으나, 대미 투자 사업이 올해 상반기에 시작될 가능성은 낮다는 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관의 기존 입장을 재차 강조했다고 전했다.





이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr



