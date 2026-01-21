본문 바로가기
지난해 車보험 손해율 87%…6년來 최고치

최동현기자

입력2026.01.21 13:58

지난달 손해율은 96% 넘어서
2월부터 대형 손보사 자동차 보험료 1.3~1.4% 인상

지난해 자동차보험 손해율이 87%를 넘어서며 6년 만에 최고치를 기록한 것으로 나타났다.


21일 손해보험업계에 따르면 지난해 대형 손해보험사 4곳(삼성화재·현대해상·DB손해보험·KB손해보험)의 자동차보험 손해율이 87%를 기록했다. 연도별 손해율을 보면 2020년 85%, 2021년 81%, 2022년 80.4%, 2023년 79.8%, 2024년 83.3%를 기록했다. 업계에서는 대형 손보사 자동차보험 손해율 82%를 손익분기점으로 본다.

지난해 車보험 손해율 87%…6년來 최고치
지난달만 놓고 보면 대형 손보사 4곳의 자동차보험 손해율이 96.1%를 기록했다. 이는 전년 동월 대비 3.3%포인트 늘어난 수치다. 이들 보험사의 월별 손해율이 96%를 넘어선 것도 6년 만이다. 연말 계절적 요인이 반영됐고 4년 연속 보험료 인하와 부품비 인상 등이 영향을 미쳤다.


자동차보험 손해율이 급등하자 올해 대형 손보사들은 자동차보험료 인상을 예고했다. 오는 2월부터 삼성화재와 현대해상은 1.4%, KB손해보험과 DB손해보험은 1.3% 올리기로 했다.




최동현 기자 nell@asiae.co.kr
