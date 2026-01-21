본문 바로가기
李대통령 "북한이 핵 포기하겠나…통일 미루더라도 평화 공존"

손선희기자

지혜진기자

입력2026.01.21 12:05

이재명 대통령은 21일 "지금 통일은커녕 전쟁 안 하면 다행인 상황"이라며 "그거(통일)는 좀 뒤로 미루더라도 평화적 공존이 가능한 상황으로 최대한 할 수 있는 걸 해 나가고, 그 속에서 미국의 역할이 매우 중요하다고 생각된다"고 말했다.


이재명 대통령이 21일 청와대 영빈관에서 열린 신년기자회견에서 취재진 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 21일 청와대 영빈관에서 열린 신년기자회견에서 취재진 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 이날 청와대 영빈관에서 개최된 신년 기자회견에서 "미국 (도널드) 트럼프 대통령이 약간 독특한 분이긴 한데, 그 점이 한반도 문제 해결에는 크게 도움이 될 수 있다"며 이같이 말했다. 그러면서 "우리가 (북한과의 협상을) 직접 하는 건 어려운 상황이니까, 피스메이커(트럼프 대통령)의 평화 만들기가 성공하면 한반도에도 도움이 되니까 우리는 그 여건을 최대한 조성해 나가겠다"고 덧붙였다.

한반도 비핵화 문제에 대해서는 "이상적이긴 하지만 북한이 핵을 포기하겠나"라고 반문하며 "엄연한 현실(북한의 핵 보유)과 바람직한 이상(비핵화), 이 두 가지는 쉽게 공존하기 어렵다"고 회의감을 드러냈다.


이 대통령은 "결국 실용적으로 접근하자는 게 제 생각"이라며 "1단계로 이상은 포기하지 말고 가장 현실적인 '(핵 개발) 중단하자'는 협상을 하고, 다음은 핵 군축 협상, 길게는 비핵화를 향해서 가자"고 기존의 '비핵화 3단계론'을 다시 강조했다.




손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr
지혜진 기자 heyjin@asiae.co.kr
