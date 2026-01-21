본문 바로가기
청와대

李대통령 "환율, 한두 달 뒤 1400원 전후로 떨어질 것"

송승섭기자

입력2026.01.21 11:19

수정2026.01.21 11:23

시계아이콘00분 25초 소요
이재명 대통령 21일 신년 기자회견
李 "일본과 비교하면 잘 견디는 편"

이재명 대통령이 21일 청와대 영빈관에서 열린 신년기자회견에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 21일 청와대 영빈관에서 열린 신년기자회견에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 21일 "책임 당국에 의하면 한 두 달 정도 지나면 환율이 1400원 정도로 떨어질 것이라고 예측하고 있다"고 말했다.


이 대통령은 이날 청와대 영빈관에서 '함께 이루는 대전환, 모두 누리는 대도약'을 주제로 열린 기자회견을 통해 이같이 밝혔다.

이 대통령은 '환율 문제 해결을 위한 대책'을 묻는 말에 "특별 대책이 있으면 이미 했을 것"이라면서 "대한민국만의 독특한 현상은 아니라서 대한민국만의 정책으로 원상으로 되돌리긴 어려운 상황으로 판단된다"고 말했다.


다만 이 대통령은 "원·달러 환율은 엔·달러 환율에 연동되는 측면이 있다"면서 "일본에 비하면 우리는 평가 절하가 좀 덜된 편"이라고 설명했다. 그러면서 "일본 기준에 맞추면 (원·달러 환율이) 1600원 정도 되어야 하는데 그래도 잘 견디는 편"이라고 부연했다.


또 이 대통령은 "지속적으로 가능한 수단들을 발굴해내고 환율이 안정될 수 있도록 노력해나가겠다"고 강조했다.




송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
