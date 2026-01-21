국민 배우 자택서 마약 발견…요네쿠라 료코 검찰 송치

마약 소지 및 사용 혐의



일본 톱배우 요네쿠라 료코(51)가 마약 소지 및 사용 혐의로 검찰에 송치됐다.

20일 일본 매체 FNN 프라임 온라인 등에 따르면 요네쿠라 료코는 최근 마약단속법 위반 등의 혐의로 검찰에 서류 송치됐다.

보도에 따르면 간토신에츠 후생국 마약단속부는 지난 6월 요네쿠라 료코가 지인인 아르헨티나 국적 남성과 함께 마약을 했다는 첩보를 입수하고 내사를 진행했다. 이후 지난해 여름께 두 사람의 관련 주거지에 대해 압수수색을 실시했다.

수색 과정에서 약물로 보이는 물질이 압수됐고, 감정 결과 불법 약물로 확인된 것으로 전해졌다.

해당 아르헨티나 국적 남성은 이미 출국한 상태다. 마약단속부는 공동 소지 혐의를 염두에 두고 약물의 소유자가 누구인지 등을 포함해 수사를 이어온 것으로 알려졌다.

요네쿠라 료코는 지난해 12월 소속사 홈페이지를 통해 "일부 보도에 나온 것처럼 수사기관이 제 자택에 들어온 것은 사실"이라며 "앞으로도 수사에 협조하겠지만, 지금까지의 협조로 일정 부분 정리가 됐다고 인식하고 있다"고 밝힌 바 있다.

도쿄지검은 서류 송치를 받은 뒤 향후 처분 여부를 검토할 방침인 것으로 전해졌다.

1975년생인 요네쿠라 료코는 전문적인 여성 캐릭터를 주로 맡아온 배우다. 특히 드라마 '닥터-X', '몬스터 페어런트', '신문기자: The Journalist' 등의 작품에 출연하며 '국민 배우' 반열에 올랐다.





