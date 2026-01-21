정원오, 美예측시장서 1위…"비호감 이미지 없는 게 강점"

폴리마켓, 서울시장 당선 예상 확률

정원오 63% 오세훈 26%

李대통령 공개 칭찬 이후 역전 흐름

더불어민주당 후보로 서울시장 출마가 유력한 정원오 서울 성동구청장이 미국의 블록체인 기반 예측시장 '폴리마켓(Polymarket)'에서 지난해 12월 중순 이후 당선 확률 1위 흐름을 이어가고 있다.

21일 오전 폴리마켓 홈페이지를 보면 정 구청장의 당선 예상 확률은 63%로 2위인 오세훈 서울시장(26%)보다 2배 이상 차이 난다. 뒤이어 나경원 국민의힘 의원(9%), 박주민 민주당 의원(3%) 순이다. 이날 오전 현재까지 베팅 금액은 51만3235달러(약 7억5948만원)다.

이 베팅 사이트에서 정 구청장은 지난달 15일을 기점으로 오 시장을 역전했다. 이재명 대통령이 자신의 SNS에 정 구청장의 행정을 공개 칭찬한 게 영향을 미친 것으로 보인다.

이 대통령은 지난달 8일 자신의 엑스(옛 트위터)에 성동구가 주민들을 대상으로 한 구정 만족도 조사에서 92.9%의 만족도를 기록한 언론 보도를 올리면서 "정 구청장이 일을 잘하기는 잘하나 보다. 저의 성남시정 만족도가 꽤 높았는데, 저는 명함도 못 내밀듯"이라고 적은 바 있다.

이 대통령의 칭찬을 기점으로 정 구청장의 약점인 낮은 인지도가 일정 부분 해소됐다는 분석이다.

정 구청장 측 관계자는 "인지도가 낮을 때도 지지도는 높은 편이라서 인지도를 높이면 지지도는 자연스럽게 따라올 것이라고 봤다. 아무래도 대통령 언급 이후로 인지도 문제가 해소되면서 지지율이 많이 올랐다고 보고 있다"고 설명했다.

이어 이 관계자는 폴리마켓에 관해 "추후 당내 경선 규정 등 변수가 있긴 하다"면서도 "(폴리마켓은) 얼핏 보면 단순 베팅 사이트지만 다수의 집단지성이 작용하고 정치적 편견 없이 순전히 당선 가능성만 평가한다는 점에서 의미 있게 보고 있다"고 했다.

전문가들은 정 구청장이 현역 의원 등 기성 정치인보다 비호감 이미지가 없다는 점을 강점으로 꼽았다.

최병천 신성장연구소장은 민주당 현역 후보들보다 정 구청장이 오 시장을 상대로 강점을 지닌다고 평가했다. 최 소장은 "오 시장은 '올드하다'는 이미지와 전시 행정을 한다는 부정적 이미지가 있는데 정 구청장은 이와 반대로 신선하고 일을 잘한다는 이미지가 있다"고 했다. 그러면서 "오히려 다른 현역 의원들은 법사위 이슈 등 민주당에 대한 비호감 이미지가 씌워져 있는데 정 구청장은 그렇지 않다"고 했다.

박상병 정치평론가도 "사람들이 정 구청장은 잘 모르니 비호감도가 없다. 여기에 신선함, 참신함이 있다 보니 오 시장을 상대로 해볼 만한 것"이라면서도 "국민의힘에서 중도 확장성이 있는 다른 후보가 나와도 강점을 유지할 수 있을지는 장담할 수 없다"고 지적했다.

다만 현재 정 구청장 지지율은 이재명 정부에 대한 지지라는 시선도 있다. 최 소장은 "현재 국민의힘은 내부 분열로 평상시 보수 지지율보다 더 낮게 집계되는 측면이 있다"면서 "앞으로 정 구청장이 어떻게 캠페인을 펼치는지가 중요하다"고 짚었다.

한편 정 구청장은 최근 여론조사에서 오 시장과 접전 양상을 보이고 있다. JTBC가 메타보이스에 의뢰해 지난달 29~30일 서울시 거주 유권자 800명을 대상으로 진행한 서울시장 여론조사(무선 100% 전화면접, 95% 신뢰수준에 ±3.5%p) 결과를 보면 가상 양자대결에서 정 구청장 39%, 오 시장 38%로 오차범위 내에서 접전을 벌이는 것으로 나타났다.(자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조)





지혜진 기자 heyjin@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>