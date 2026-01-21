[클릭 e종목]"HS효성첨단소재, 탄소섬유 수익성 회복세 전망"

NH투자증권은 악성 재고 처리를 끝낸 HS효성첨단소재 HS효성첨단소재 298050 | 코스피 증권정보 현재가 207,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 206,500 2026.01.21 개장전(20분지연) 관련기사 HS효성첨단소재, 인도에 첫 타이어코드 공장 신설[특징주]HS효성첨단소재, 배터리 음극재 사업 진출↑[PE는 지금]중소형 PEF 전성시대 올까 전 종목 시세 보기 close 가 베트남 증설 효과를 기대할 시점이라고 분석했다. 투자의견 매수와 목표주가 24만원은 유지했다.

21일 류승원 NH투자증권 연구원은 "타이어코드의 견조한 이익률이 지속되는 가운데, 베트남 신규 설비 가동을 바탕으로 한 탄소섬유의 수익성 개선이 2026년 실적 개선을 견인할 전망"이라면서 "2025년 3~4분기에 구조조정 및 악성재고 처리가 마무리됨에 따라 2026년에는 재고 평가손실 영향이 소멸되는 점도 긍정적"이라고 설명했다.

지난해 4분기 HS효성첨단소재는 컨센서스를 소폭 하회하겠으나, 전분기 대비 개선될 것으로 봤다. 영업이익은 전 분기 대비 56.3% 오른 302억원을 기록할 전망이다.

류 연구원은 "타이어코드는 계절적 비수기 영향으로 수익성이 둔화하겠으나, 산업용사와 탄소섬유의 악성재고 처리 관련 재고 평가손실 규모가 3분기 대비 감소한 것으로 추정한다"고 말했다.

HS효성첨단소재는 2026년 하반기 중 베트남 탄소섬유 신규 설비 가동 예정이다. 판가가 낮은 중국 매출 비중이 감소하고, 원가 경쟁력이 높은 베트남 설비의 가동률이 상승함에 따라 탄소섬유 적자 폭은 크게 축소될 전망이다. 탄소섬유 총 생산능력도 2025년 1만6500t에서 2026년 2만1500t, 2028년 2만4000t으로 확대될 전망이다.

류 연구원은 "2026년 1분기 영업이익은 465억원으로 전년 대비 54% 개선될 전망"이라면서 "타이어코드 성수기 진입에 따른 수익성 개선, 재고 평가손실 효과 소멸에 따른 산업용사 영업이익 흑자 전환 및 탄소섬유 영업적자 폭 축소 등에 기인한다"고 말했다.





이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>