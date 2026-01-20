李대통령, 카타르 국왕과 통화…"국방·방산, 에너지 등 협력 확대 기대"

이재명 대통령이 20일 타밈 빈 하마드 알 싸니 카타르 국왕과 통화했다고 김남준 청와대 대변인이 밝혔다. 이날 통화는 지난해 7월 첫 통화 이후 약 6개월 만이다.

이번 통화에서 이 대통령은 한국과 카타르가 국방·방산, 에너지, 인프라 등 다양한 분야에서 협력의 지평을 지속적으로 확대해 나가길 기대한다고 했다.

타밈 국왕은 카타르의 '포괄적 전략 동반자'인 한국에 대한 신뢰와 기대를 바탕으로, 한국이 카타르의 국가 발전에 크게 기여하고 있다고 평가했다. 이에 이 대통령은 카타르에서 한국 기업들이 원활히 활동할 수 있도록 지속적인 관심과 지원을 요청했다.

아울러 이 대통령은 중동을 비롯한 국제 분쟁에서 카타르가 보여온 적극적인 역내 중재자 역할을 주목하고 있다고 말하면서 앞으로도 국제정세 안정을 위한 카타르의 건설적인 역할을 요청했다.

미지막으로 양 정상은 가까운 시일 내 직접 만나 양국 관계를 더욱 강화할 수 있는 방안에 대해 심도 있게 논의해 나가기로 했다.





