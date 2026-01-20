경찰, 李대통령 피습사건 '테러' 지정에 "배후세력 등 진실 규명"

경찰은 20일 정부가 이재명 대통령이 더불어민주당 대표였던 시절 발생한 가덕도 피습 사건을 '테러'로 지정한 것과 관련해 "배후·공모 세력 등 축소·은폐 여부, 초동 조치 과정상의 증거인멸 여부 등 진실 규명을 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

경찰청은 이날 언론 공지를 통해 "공정성과 객관성 확보를 위해 새롭게 수사 태스크포스(TF)를 편성해 한 점의 의혹도 남지 않도록 하겠다"고 말했다.

국무총리실은 김민석 국무총리 주재로 열린 제22차 국가테러대책위원회 회의에서 이 대통령 사건을 테러방지법상 테러로 지정하는 안건이 의결됐다고 밝혔다. 정부 차원에서 특정 사건이 테러로 지정된 것은 2016년 테러방지법 제정 이후 처음이다.

이 대통령은 2024년 1월 2일 부산 가덕도 방문 도중 김모씨(67)가 휘두른 흉기에 왼쪽 목을 찔려 수술 및 입원 치료를 받았다.





