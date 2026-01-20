본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

사건사고

경찰, 李대통령 피습사건 '테러' 지정에 "배후세력 등 진실 규명"

임춘한기자

입력2026.01.20 18:03

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경찰은 20일 정부가 이재명 대통령이 더불어민주당 대표였던 시절 발생한 가덕도 피습 사건을 '테러'로 지정한 것과 관련해 "배후·공모 세력 등 축소·은폐 여부, 초동 조치 과정상의 증거인멸 여부 등 진실 규명을 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.


경찰청.

경찰청.

AD
원본보기 아이콘

경찰청은 이날 언론 공지를 통해 "공정성과 객관성 확보를 위해 새롭게 수사 태스크포스(TF)를 편성해 한 점의 의혹도 남지 않도록 하겠다"고 말했다.

국무총리실은 김민석 국무총리 주재로 열린 제22차 국가테러대책위원회 회의에서 이 대통령 사건을 테러방지법상 테러로 지정하는 안건이 의결됐다고 밝혔다. 정부 차원에서 특정 사건이 테러로 지정된 것은 2016년 테러방지법 제정 이후 처음이다.


이 대통령은 2024년 1월 2일 부산 가덕도 방문 도중 김모씨(67)가 휘두른 흉기에 왼쪽 목을 찔려 수술 및 입원 치료를 받았다.




임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

6만원에서 42만원으로 7배 급등하더니 다 오른다… "이젠 부르는 게 값" 6만원에서 42만원으로 7배 급등하더니 다 오른다…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

오늘 '大寒민국' 풍경

이것 먹었더니 7일만에 피부 나이 5살 늙었다고?

"4인 가족은 200만원"…26일부터 '1인당 50만원' 지급하는 곳

"이 크기가 맞아?" "마카롱인줄"…맥도날드 햄버거 크기에 뿔났다

'흑백2' 후덕죽, 하객석 텅텅 빈 충격 결혼식…"처가가 요리사 반대"

"와! 입 떡 벌리고 보게 되네"… 철물점 소년, 평생 '파격'을 남기고 떠났다

삼성전자·TSMC 손 뗀 8인치…DB하이텍, 공장 풀가동

새로운 이슈 보기