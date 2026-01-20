"7일 만에 피부 나이 5살 늙어"…피부과 의사 직접 실험했다

설탕·정제 탄수·유제품만 섭취

피지 늘고 여드름·아토피 악화

설탕과 정제 탄수화물, 유제품 등 피부에 좋지 않다고 알려진 음식만 일주일간 섭취하는 실험을 진행한 피부과 전문의의 피부 나이가 단기간에 5살이나 증가한 것으로 나타났다.

일주일간 고당·고지방 식단 섭취 실험 후 피부 상태. 피친남이승주

지난 15일 이승주 피부과 전문의가 운영하는 유튜브 채널 '피친남이승주'에는 '피부과 의사가 일부러 7일간 피부 망치면 생기는 일'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 이승주 피부과 전문의는 평소 환자들에게 피하라고 조언해 온 설탕과 정제 탄수화물, 유제품, 기름진 인스턴트 식품 등을 일주일 동안 섭취했을 때 피부 변화가 어떻게 되는지를 실험했다.

실험 첫날부터 식단은 극단적이었다. 카스텔라와 달콤한 간식, 저지방 우유를 마시고 공복 상태에서 단 커피를 곁들였다. 이후에도 과자와 단 음료, 떡볶이 등 분식, 햄버거와 피자, 감자튀김, 라면, 탄산음료 등 고당·고지방 식단을 연이어 섭취했다. 삼겹살과 음주 장면도 등장했다.

며칠이 지나자 몸과 피부에는 즉각적인 변화가 나타났다. 이 전문의는 얼굴 부기와 심한 피로감을 호소했으며 얼굴 유분과 피지 분비가 눈에 띄게 증가했다고 밝혔다. 좁쌀 여드름과 염증성 트러블도 새롭게 나타났다. 기존에 있던 아토피 증상 역시 악화해 다리 부위에 가려움과 염증 반응이 나타났고 음주 이후에는 알코올로 인한 히스타민 반응으로 가려움이 더욱 심해졌다고 설명했다.

실험 마지막까지 단 음료와 야식을 이어간 그는 "중간중간 트러블이 생기는 걸 보니 피부 나이가 더 늙게 나올 것 같았다"며 결과를 예측했다.

실제로 피부 진단 기기로 측정한 결과 실험 전 31세 수준이던 피부 나이는 36세로 측정돼 5살이 증가했다. 피부 타입은 복합성에서 지성으로 바뀌었고 자외선 촬영에서도 코 주변을 중심으로 피지량 증가와 모공 상태 악화가 뚜렷하게 확인됐다.

이 전문의는 "이 결과를 환자들에게 꼭 보여주고 싶다"며 "먹는 것을 신경 쓰라고 해온 말이 더 타당해진 것 같다"고 말했다. 이어 "단 일주일 만에 이런 변화가 나타났다"며 "식습관 관리만으로도 피부 상태는 충분히 좋아질 수 있다"며 식단 관리의 중요성에 대해 강조했다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr



