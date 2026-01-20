본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

사건사고

카페 돌면서 기습 포옹…이틀간 12명 성추행한 30대 구속

박지수인턴기자

입력2026.01.20 09:25

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

정신 질환·마약 복용도 아닌데
입건된 상태에서 동일 범행 계속

성추행 혐의로 붙잡힌 남성이 카페에서 여성들에게 다가가고 있다. SNS 캡처

성추행 혐의로 붙잡힌 남성이 카페에서 여성들에게 다가가고 있다. SNS 캡처

AD
원본보기 아이콘

경기 수원지역의 카페를 돌면서 다수의 여성들을 성추행한 남성이 구속됐다.


20일 경기 수원영통경찰서에 따르면 수원지법은 전날 강제추행 혐의를 받는 A씨에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 열고 구속영장을 발부했다. 도주 우려가 있다고 판단한 셈이다.

A씨는 지난 16일 오후 6시쯤 수원 광교신도시의 상가 건물 내 카페 등지에서 여성 8명의 손을 잡거나 어깨를 만진 혐의를 받고 있다. 당시 A씨는 카페 내부를 돌아다니다가 의자에 앉아있는 여성에게 다가간 뒤 뒤에서 갑자기 포옹하는 등의 범행을 반복한 것으로 전해졌다.


하루 전인 15일에도 같은 장소에서 4명의 여성을 추행한 혐의로 경찰에 붙잡혀 조사받았는데, 불구속 입건 상태에서 재차 동일한 범죄를 저질렀다.


경찰은 A씨를 현행범으로 체포해 조사한 뒤 재범의 위험이 있다고 보고 구속영장을 신청했다.

A씨는 경찰 조사에서 "충동적으로 한 것"이라고 진술한 것으로 알려졌다. 현재까지 A씨의 정신과 치료 이력 등 병력은 확인되지 않았으며, 마약 간이시약 검사에서도 음성 반응을 보였다.


경찰은 구속한 A씨를 상대로 보강 조사를 이어갈 방침이다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

저렴해서 미국인도 푹 빠졌다…"오늘은 라면에 김치" 외신도 감탄한 K푸드[K웨이브3.0]⑤ 저렴해서 미국인도 푹 빠졌다…"오늘은 라면에 김... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'흑백요리사2' 후덕죽, 하객석 텅텅 빈 충격 결혼식…"처가가 요리사라고 반대"

"이런 광경은 처음" 모래사장인 줄 알았는데…바다 떠돌다 밀려온 감자칩

"다리 하나 놨다가 퇴출"경고 무시한 두 도시의 교훈

"힙하다 힙해" 퇴근길 치맥에 K화장품 싹쓸이…뉴요커 일상에 스며들다

카페 돌면서 기습 포옹…이틀간 12명 성추행한 30대 구속

호주서 시작된 규제우리나라는 '감감무소식'

김정은, 공장 시찰서 부총리 해임 "제 발로 나가라"

새로운 이슈 보기