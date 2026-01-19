김병기 "당 떠나겠다…윤심원 '제명' 재심 요청 안 해"

金 "제명, 최고위 결정으로 종결해달라"

공천헌금 연루, 아내 업무추진비 유용 등 각종 의혹에 휩싸인 김병기 더불어민주당 의원이 19일 "저는 아직 윤리심판원의 결정문을 통보받지 않았지만 재심을 신청하지 않고 떠나겠다"고 밝혔다.

김 의원은 이날 오전 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "지금의 모든 일은 제 부족함에서 시작됐다. 국민과 당에 드린 실망을 깊이 새기고 있다"며 이같이 말했다.

앞서 민주당 윤리심판원은 지난 12일 김 의원을 둘러싼 각종 의혹에 대해 살펴본 뒤 제명을 의결했다. 김 의원은 즉각 재심을 청구하겠다고 밝힌 바 있다.

그러나 김 의원 결정을 놓고 당 안팎에서는 우려가 나왔다. 원내대표 출신의 무게를 고려할 때 정치적인 책임을 지는 결정을 하는 게 온당하다는 견해다. 장동혁 국민의힘 대표가 공천 헌금 의혹을 둘러싼 특검을 요구하며 단식에 나선 것도 정치적 부담으로 작용했다는 평가다.

김 의원은 "당 안에 이견이 생기고 동료들에게 조금이라도 마음의 짐이 된다면 그 부담만큼은 제가 온전히 짊어지고 가야 한다고 생각했다"고 말했다.

이어 "제가 재심 신청하지 않은 상황에서 제명을 하면 최고위원회 결정으로 종결하는 안을 검토해달라"며 "의총 거치며 선배 동료, 후배 의원들에 조금이라도 마음에 부담을 지우고 싶지 않다"고 부연했다.

다만 경찰 수사에 대해서는 여전히 자신감을 내비쳤다. 김 의원은 "(경찰 수사) 결과 나올 때까지 차분히 지켜봐 주시길 부탁드린다"며 "의혹이 사실이 아님을 입증할 자료는 준비돼있다. 실체적 진실은 반드시 드러날 것"이라고 강조했다.

김 의원은 탈당에 선을 그으며 무죄 입증 후 민주당으로 복당하겠다는 뜻도 내비쳤다. 그는 "그동안 저는 제명을 당하더라도 스스로 당을 떠나는 선택은 하지 않겠다고 말해왔고 그 입장은 지금도 같다"고 했다.

아울러 "저는 이재명 정부 탄생을 같이했다. 저는 어디에 있든 이재명 정부의 성공을 위해 무엇이든 하겠다"며 "모든 의혹을 씻어내겠다. 다시 돌아와 인사드리고 더 낮은 자세로 국민과 당을 위해 일하겠다"고 역설했다.





이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr



