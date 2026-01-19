본문 바로가기
또 쿠팡 저격했나…이번엔 '9만원' 상당 쿠폰 지급 나선 무신사

박재현기자

입력2026.01.19 09:27

수정2026.01.19 10:19

숏뉴스
5만원 상당 쿠폰 지급 앙코르 프로모션
적용 카테고리·할인 금액 등 혜택 강화
오프라인 매장 1만원 할인 쿠폰 추가

무신사와 29CM는 오는 28일까지 '9장의 빵빵 터지는 쿠폰팩, 구빵 쿠폰' 프로모션을 진행한다고 19일 밝혔다.


이번 구빵 쿠폰은 지난 1일부터 14일까지 무신사 스토어, 29CM의 전체 이용자를 대상으로 5만원 상당의 쿠폰을 지급한 데 대한 앙코르 프로모션이다. 당시 무신사는 쿠팡 로고에 사용되는 빨간색·노란색·초록색·파란색 조합을 연상시키는 색상을 활용해 화제를 모은 바 있다.

무신사·29CM에서 19일부터 28일까지 열흘간 진행하는 '9장의 빵빵 터지는 쿠폰팩, 구빵 쿠폰' 프로모션. 무신사 제공

이번에는 적용 카테고리와 할인 금액 등 혜택을 강화했다. 기존에 사용 가능했던 전체 카테고리, 스포츠, 뷰티, 유즈드 등 4개 외에도 슈즈, 아우터, 키즈, 무신사 스탠다드 등 인기 카테고리 상품군에서 쓸 수 있는 1만원 쿠폰 4장이 추가된 것이 특징이다.


특히 온라인뿐만 아니라 오프라인 매장에서도 사용할 수 있는 1만원 할인 쿠폰이 새롭게 추가됐다. 오프라인 쿠폰은 무신사 스토어 편집숍, 무신사 스탠다드 등 전국의 무신사 오프라인 점포에서 회원 정보 조회 후 적용할 수 있다.


29CM에서는 모든 회원을 대상으로 전체 카테고리, 패션, 여성 잡화, 풋웨어&스포츠, 홈, 키즈, 뷰티, 푸드, 이구어퍼스트로피에서 각각 쓸 수 있는 쿠폰 9장을 발급한다. 프로모션 기간 무신사와 29CM에서 각각 '무신사머니'를 충전하고 1만 원 이상 주문한 뒤 구매 확정 시 5000원 페이백 이벤트도 진행된다.

무신사 관계자는 "앞으로도 고객들이 실질적으로 누릴 수 있는 혜택을 지속적으로 확대하고 차별화된 브랜드 큐레이션을 강화해나갈 계획"이라고 말했다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr
