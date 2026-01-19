본문 바로가기
제9대 해군잠수함사령관 김태훈 소장 취임

영남취재본부 송종구기자

입력2026.01.19 09:14

"핵심전력 증강과 무기체계를 강화해
최정예 국가전략부대로 도약할 것"

대한민국 수중작전을 통제하는 제9대 해군잠수함사령관으로 김태훈 해군 소장이 취임했다.

제9대 잠수함사령관 김태훈 소장.

제9대 잠수함사령관 김태훈 소장.

김 소장은 1995년 해군사관학교 49기로 임관한 뒤 최무선 함장, 안중근 함장과 방위사업청 미래전력사업본부 한국형 잠수함 사업단장, 해군본부 기획관리참모부장 등을 역임하며 잠수함의 실전적 운용 능력과 더불어 무기체계 기술 발전과 전력화 사업 전반에 대한 폭넓은 경험을 가진 잠수함 전문가이다.


해군잠수함사령부(이하 '잠수함사')는 19일 오후 잠수함사 합동 강의실에서 김경률(중장) 해군작전사령관 주관으로 취임식을 거행한다.


김태훈 사령관은 취임사에서 "잠수함사는 다가올 미래에 대비해 핵심 전력을 증강시키고 무기체계를 강화하여 적의 도발을 가장 강력하게 억제하고 유사시 무력화시키는 최정예 국가전략부대로 도약해야 한다"며 "잠수함사에 근무하는 부대원들이 임무에만 전념할 수 있도록 복지 인프라를 개선하여 잠수함 부대원으로서 사기와 자부심을 드높이는 데 최선을 다할 것"이라고 말했다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
