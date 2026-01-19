스타벅스, '사이렌 오더' 누적 주문 건수 7억건 달성

2014년 5월 스타벅스 코리아, 세계 최초로 론칭

10명 중 4명 이용하는 모바일 주문 서비스로 자리매김

스타벅스 코리아가 세계 최초로 선보인 모바일 주문 서비스 '사이렌 오더'의 누적 주문이 7억건을 돌파했다고 19일 밝혔다.

사이렌 오더는 스타벅스 코리아가 2014년 5월부터 운영 중인 모바일 주문 서비스로, 현재 스타벅스 고객의 10명 중 4명이 이용하는 보편적인 주문 수단으로 자리 잡았다. 현재 스타벅스 코리아의 사이렌 오더 이용 비중은 약 40%로, 이는 한국·싱가포르·홍콩·호주·뉴질랜드 등 스타벅스가 진출한 14곳의 아시아 태평양 국가 중 가장 높은 수치이자 이들 나라의 평균 사이렌 오더 비중 대비 약 1.5배 높다.

스타벅스가 최근 5개년(2021~2025)의 연령대별 사이렌 오더 이용 비중을 살펴본 결과 2021년 대비 2025년에 모든 연령대에서 비중이 증가했으며, 특히 50대 고객의 절반이 사이렌 오더를 이용할 만큼 모든 연령대를 아우르는 쉽고 편한 모바일 주문 수단이 됐다는 점이 주목할만한 성과로 손꼽힌다.

회사 측은 지속적인 편의성 강화가 성과의 배경이라고 평가했다. 대표적인 사례로 ▲퀵 오더(Quick Order) ▲간편결제 서비스 ▲나우 브루잉(NOW Brewing) 도입이 있다. 스타벅스는 최근 주문한 매장과 메뉴를 앱의 첫 화면에 노출해 반복 주문 고객들의 주문 과정을 간소화한 '퀵 오더'를 2023년 11월에 도입했다. 2024년 4월에는 신용카드 간편결제 도입, 2025년 4월에는 계좌 간편결제를 시작하며 높은 결제 편의성과 예산 관리의 용이성으로 호응을 얻었다.

이 밖에 사이렌 오더를 통해 주문 시 다양한 고객 혜택을 제공한 것도 주효했다. 스타벅스는 사이렌 오더에 대한 경험 확장 및 혜택 제공을 위해 지속적으로 관련 이벤트를 진행하며 이를 통해 추가 별 적립, 무료 음료 쿠폰 제공 혜택을 주고 있다. 이처럼 적립된 별들은 스타벅스 리워드 제도를 통해 음료 사이즈 업, 무료 음료 쿠폰, 푸드 바우처, 굿즈 바우처 등으로 교환해 사용할 수 있다.

스타벅스는 이날부터 25일까지 7일간 추가 별 적립 행사를 진행한다. 스타벅스 리워드 회원 계정에 등록된 스타벅스 카드 혹은 계좌 간편결제로 1만원 이상 사이렌 오더 주문 시 기존 1개의 만원별을 제공했던 혜택을 두 배로 제공한다.

백지웅 스타벅스 코리아 기획 담당은 "앞으로도 스타벅스는 앱을 기반으로 한 고객의 이용 패턴을 지속 모니터링하며 사용자 중심의 편의성 개선과 사이렌 오더의 개인화를 더욱 강화해 나가며 고객의 일상을 더욱 풍요롭게 만들 것"이라고 전했다.





