ACE 리츠부동산인프라액티브 ETF, 20일 상장

한국투자신탁운용은 오는 20일 ACE 리츠부동산인프라액티브 상장지수펀드(ETF)를 신규 상장한다고 19일 밝혔다.

ACE 리츠부동산인프라액티브 ETF는 에프앤가이드가 산출·발표하는 'Fnguide 맥쿼리인프라 배당 리츠 지수'를 비교지수(BM)로 삼는다. 해당 지수는 국내 유가증권시장에 상장된 사회기반시설투자금융회사 및 부동산투자회사(REITs) 중 시가총액과 배당요건 등을 반영해 15종목을 선별 편입한다.

높은 인프라 펀드 투자 비중은 ACE 리츠부동산인프라액티브 ETF의 특징이다. 인프라 펀드는 사회기반시설 투자를 통해 정기적인 현금 흐름을 확보하는 만큼, 매매 차익을 목적으로 하는 리츠 투자 대비 안정된 월 분배 재원 확보가 가능하다. ACE 리츠부동산인프라액티브 ETF의 인프라 투자 비중은 약 45%(상장일 기준)에 달한다.

늘어난 월배당 투자 수요에 맞춰 분배금은 매월 지급한다. ACE 리츠부동산인프라액티브 ETF의 분배금 지급 기준일은 매월 마지막 영업일로, 분배금은 다음달 초에 지급된다. 리츠 ETF는 주식형 등 일반 ETF와 달리 9.9% 분리과세 혜택을 적용받기 때문에 투자자 입장에서는 실질 수익률 극대화를 추구할 수 있다.

남용수 한국투자신탁운용 ETF운용본부장은 "ACE 리츠부동산인프라액티브 ETF의 신규 상장으로 ACE ETF의 월분배 ETF 라인업이 강화됐다"며 "시장 변동성이 확대되는 국면에서는 ACE 리츠부동산인프라액티브 ETF와 같은 대체자산 투자를 통해 포트폴리오 안정성을 높일 수 있다"고 설명했다.

이어 "국민성장펀드 조성 금액 중 약 50조원이 인프라 금융에 배분 예정인 만큼 인프라 펀드에도 새로운 기회가 열리는 상황"이라며 "ACE 리츠부동산인프라액티브 ETF는 액티브 상품인 만큼 편입 대상 종목 신규 상장, 유상증자, 배당 컷 등 시장 이슈에 빠르게 대응할 것"이라고 강조했다.

ACE 리츠부동산인프라액티브 ETF는 실적 배당형 상품으로 운용 결과에 따라 원금 손실이 발생할 수 있다.





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr



