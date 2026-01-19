본문 바로가기
'흑백요리사2' 인기 셰프 손맛, GS25서 만난다

김흥순기자

입력2026.01.19 08:35

출연 셰프들과 협업 상품 출시
간편식·디저트·주류·스낵 등
우정욱·이문정·최유강 셰프 등 참여

GS리테일이 운영하는 편의점 GS25는 넷플릭스 서바이벌 시리즈 '흑백요리사: 요리 계급 전쟁 시즌2(흑백요리사2)' 출연 셰프들과 협업 상품을 선보인다고 19일 밝혔다.


GS25 모델이 '흑·백 크림 케이크 2종'을 선보이고 있다. GS리테일 제공

GS25 모델이 '흑·백 크림 케이크 2종'을 선보이고 있다. GS리테일 제공

공식 인스타그램을 통해 이번 주부터 셰프 라인업을 순차로 공개하고, 이달 말부터 간편식·디저트·주류·스낵 등 협업 상품을 출시할 계획이다.

이번 협업에는 ▲서울엄마 우정욱 셰프 ▲중식마녀 이문정 셰프 ▲최유강 셰프 등이 참여한다. 이들 셰프의 시그니처 메뉴를 GS25만의 상품으로 구현해 차별화된 미식 경험을 즐길 수 있도록 기획했다고 회사 측은 설명했다.


지난 14일에는 우리동네GS 애플리케이션(앱)에서 흑백요리사2의 메인 콘셉트를 반영한 '흑·백 크림 케이크 2종' 사전예약을 진행했다. '흑수저'와 '백수저'로 나눠 경연을 펼치는 프로그램 포맷에서 착안해 ▲화이트베리크림케이크 ▲블랙초코크림케이크를 이벤트성 메뉴로 먼저 선보인 것이다.


이 상품은 오픈 3시간 만에 사전예약 준비 수량이 모두 소진됐다. 오는 27일 전국 GS25 오프라인 점포에 정식 출시될 예정이다. 김성준 GS리테일 브랜드마케팅팀장은 "셰프 협업 상품을 통해 편의점 간편식 품질을 한층 높이고, 고객들이 꾸준히 찾는 상품으로 만들겠다"고 전했다.




김흥순 기자 sport@asiae.co.kr
