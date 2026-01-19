[폴폴뉴스]李대통령·민주당 지지율 동반하락…檢개혁 논란 악재 작용

리얼미터 여론조사

국정지지율 3.7%p 하락한 53.1%

민주당 42.5%, 국민의힘 37.0%

이재명 대통령의 국정수행 지지율과 더불어민주당의 지지율이 각각 하락했다. 검찰개혁을 둘러싼 당정 간 이견 노출과 여권 인사들의 공천헌금 의혹 등이 악재로 작용한 것으로 보인다.

19일 여론조사업체 리얼미터가 공개한 여론조사(에너지경제신문 의뢰로 12~16일, 전국 18세 이상 유권자 2516명을 대상으로 무선전화 ARS 조사 방식으로 진행, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±2.0%포인트, 응답률은 4.5%)에 따르면 이 대통령의 국정수행 지지율은 지난주 조사보다 3.7%포인트 하락한 53.1%로 조사됐다. 이로 인해 이 대통령의 지지율은 3주 만에 하락세로 돌아서, 50대 중반에서 초반으로 떨어졌다. 부정평가는 지난주보다 4.4%포인트 상승한 42.2%로 나타났다.

이재명 대통령이 16일 정당 지도부 초청 오찬행사가 열린 청와대 상춘재로 향하고 있다. 연합뉴스

이 대통령의 지지율과 관련해 살펴보면 대구·경북(8.0%포인트 하락, 48.0%→40.0%), 20대(10.2%포인트 하락, 43.7%→33.5%), 70대(5.2%포인트 하락, 55.1%→49.9%)에서의 하락세가 눈에 띄었다. 이념성향별로 보면 이 대통령 지지세가 강한 진보층에서 지지율이 3.3%포인트(84.7%→81.4%) 떨어졌다.

리얼미터는 "코스피 4800 돌파와 한일 정상회담 등 경제·외교 성과가 있었음에도 불구하고, 정부의 검찰개혁안(중대범죄수사청법, 공소청법)을 둘러싼 당정 간 이견 노출과 여권 인사들의 공천헌금 의혹 등 도덕성 논란이 겹쳐 지지율이 하락했다"고 설명했다.

정당지지도 여론조사(에너지경제신문 의뢰로 15~16일, 전국 18세 이상 유권자 1004명을 대상으로 무선전화 ARS 조사 방식으로 진행, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트, 응답률은 3.8%)에 따르면 민주당 지지율이 지난주보다 5.3%포인트 하락한 42.5%를 기록했다. 국민의힘 지지율은 3.5%포인트 오른 37.0%로 조사됐다. 개혁신당은 3.3%, 조국혁신당은 2.5%를 각각 기록했다.

리얼미터는 "민주당 지지율은 4주 만에 하락으로 돌아선 반면, 국민의힘은 4주 만에 반등했다"며 "4개월 만에 오차범위 안으로 좁혀졌다"고 설명했다.

여론조사와 관련해 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참고하면 된다.





나주석 기자



