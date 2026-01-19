李대통령, 伊총리와 정상회담…AI·방산 등 협력 MOU

첫 유럽 정상 방한…공동언론발표 예정

이재명 대통령은 19일 조르자 멜로니 이탈리아 총리와 청와대에서 정상회담을 하고 투자 확대를 포함해 인공지능(AI)·우주·방위산업·반도체 등 첨단산업 협력 강화 방안을 논의한다. 회담 결과는 공동언론발표를 통해 공개된다.

청와대에 따르면 이날 일정은 오전 영접 행사 및 방명록 서명·기념촬영을 시작으로 소인수 회담, 확대 회담을 거쳐 양국 간 협력 양해각서(MOU) 서명식이 진행된다. 두 정상은 공동언론발표를 한 뒤 공식 오찬을 함께할 계획이다.

멜로니 총리는 이 대통령 초청으로 17~19일 2박3일 일정으로 공식 방한했다. 이재명 정부 출범 이후 첫 유럽 정상의 방한이자 청와대 복귀 이후 첫 외빈 방문으로, 이탈리아 총리가 양자 정상회담을 위해 한국을 찾는 것은 19년 만이다.

정상회담에서는 경제·기술 협력이 핵심 의제로 다뤄질 전망이다. 교역·투자 확대와 함께 AI·우주·방산·반도체 등 첨단산업 및 과학기술 협력, 교육·문화 협력, 인적교류 확대, 국제 현안 논의된다. 이탈리아는 EU 내 한국의 4대 교역 대상국으로, 이탈리아를 찾는 한국인은 연간 약 100만명에 이른다.

이번 회담은 지난해 다자무대에서 이어진 양 정상 접점을 양자 성과로 구체화하는 성격이 짙다. 두 정상은 지난해 9월 미국 뉴욕에서 유엔(UN) 총회를 계기로 첫 양자 정상회담을 하고 '전략적 동반자 관계'를 바탕으로 AI·방산 등 분야에서 정부·기업 간 호혜적 협력을 심화하자는 데 뜻을 모았다. 글로벌 복합위기 국면에서 국제 현안에 대해서도 유사한 입장을 토대로 협력을 강화하기로 했다. 이어 두 정상은 지난해 11월 남아프리카공화국 요하네스버그에서 열린 주요20개국(G20) 정상회의에서도 행사 시작 전 회의장에서 인사를 나눈 바 있다.

이날 정상회담의 MOU 서명식과 공동언론발표는 뉴욕 회담에서 확인한 'AI·방산 중심의 실질 협력' 구상을 문서화하고, 경제·기술 협력 범위를 넓히는 후속 조치 성격이 될지 주목된다. 한편 이 대통령이 다음 달 이탈리아에서 열리는 밀라노 동계올림픽을 앞두고 한국 선수단과 현지 방문 국민의 안전, 원활한 대회 참가를 위한 협조도 멜로니 총리에게 요청할 계획이다.





임철영 기자



