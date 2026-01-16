뮤지컬 배우 카이 日 활동 재개…13년만에 정규앨범·도쿄 콘서트

뮤지컬 배우 카이가 일본 정규 앨범 '카이 온 뮤지컬-재팬(KAI ON MUSICAL-JAPAN')'을 발매하며 일본 활동에 나선다.

이번 앨범은 2012년 발매한 첫 일본 정규 앨범 이후 13년 만에 선보이는 카이의 두 번째 일본 정규 앨범이다. 앨범에는 모두 7곡이 담겼으며 카이는 6곡을 일본어로 녹음했다.

카이는 자신이 열연했던 뮤지컬 '팬텀', '프랑켄슈타인', '베토벤', '엑스칼리버' 등을 중심으로 선곡해 앨범을 녹음했다. 자신이 출연하지 않있지만 애정하는 작품으로 꼽은 뮤지컬 '엘리자벳', '와일드 그레이'의 곡도 포함했다.

음반에는 '너의 꿈속에서(뮤지컬 프랑켄슈타인)', '사랑은 잔인해(뮤지컬 베토벤)', '왕이 된다는 것(뮤지컬 엑스칼리버)', '그 어디에(뮤지컬 팬텀)', '당신의 눈(뮤지컬 와일드 그레이)', '나는 나만의 것(뮤지컬 엘리자벳)' 등의 넘버가 수록됐다.

수록곡 중 절반이 한국 창작 뮤지컬의 곡으로 구성된 만큼, 음반은 한국 뮤지컬의 매력을 일본 관객에게 전하는 가교가 될 것으로 기대된다.

수록곡들은 오는 16일 오후 6시 멜론 등 주요 음원사이트를 통해 음원으로도 만나볼 수 있다.

카이는 일본 앨범 발매와 함께 오는 17~18일 도쿄 니혼바시 미츠이홀에서 콘서트를 개최 현지 팬과 만날 예정이다. 그는 일본에서의 첫 단독 콘서트 이후에도 무대와 매체 등을 통해 대중과 만나며 활동을 이어갈 예정이다.





