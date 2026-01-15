본문 바로가기
Dim영역
연예·스포츠
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

연예스타

씨네큐브 2026년 첫 수입작 '두 번째 계절' 28일 개봉

이이슬기자

입력2026.01.15 16:40

시계아이콘00분 36초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
영화 '두 번째 계절' 포스터. 씨네큐브 제공

영화 '두 번째 계절' 포스터. 씨네큐브 제공

AD
원본보기 아이콘

스테판 브리제 감독 영화 '두 번째 계절'이 오는 28일 개봉한다고 씨네큐브가 15일 밝혔다.


영화는 이별 후 15년 만에 재회한 남녀의 이야기를 그렸다. 성공한 배우 '마티유'(기욤 카네)와 피아노 교사 '알리스'(알바 로르와커)가 우연히 다시 만나며 겪는 심리 변화를 사실적으로 담았다. 스테판 브리제 감독 특유의 절제된 연출과 섬세한 각본이 돋보이는 작품이다.

'두 번째 계절'은 베니스국제영화제 경쟁 부문에 초청됐다. 외신 헤럴드 선은 "재회한 연인의 대화 한마디가 가슴을 졸이게 만든다"며 두 남녀의 내밀한 대화가 주는 긴장감을 이 작품의 백미로 꼽았다. 영화는 전형적인 멜로의 틀을 벗어나 사랑의 본질과 삶의 공허함이라는 철학적 주제를 깊이 있게 파고든다.


박지예 티캐스트 씨네큐브팀장은 "'두 번째 계절'은 이별 이후에야 시작되는 감정을 정밀하게 그려낸 작품"이라며 "사랑을 넘어 삶의 의미를 되돌아보게 만드는 오랜 여운을 남길 것"이라고 말했다.


영화는 태광그룹 티캐스트가 운영하는 씨네큐브의 올해 첫 수입·배급작이다. 전국 예술영화관이 위축되는 추세에도 씨네큐브는 25년 이상 명맥을 이어왔다. 이호진 전 태광그룹 회장의 확고한 예술영화 육성 의지가 장기 운영의 동력이 됐다.

씨네큐브는 도심 문화 거점으로 자리 잡으며 시민들의 갈증을 해소하고 가치 있는 작품을 꾸준히 소개해왔다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"어차피 못 먹는데 줄 서서 뭐해" 편의점 난리 났다…'두쫀쿠' 열풍에 덩달아 특수 "어차피 못 먹는데 줄 서서 뭐해" 편의점 난리 났... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

당뇨 걱정되면 커피 마셔라?…전문가들이 주목한 '이 성분'

소면·호떡믹스 쓰고 9500원?…경고 받은 '두쫀쿠'

"한국사람은 5만5000원"…루브르 '차등 요금제' 논란

두쫀쿠를 중고거래로 산다?…"안전·위생 어쩌려고"

"췌장 좀 살려줘…두쫀쿠 네등분 쪼개 먹어야" 전문가 조언

"새해 고민 상담은 여기서…" MZ들 새벽부터 오픈런

500억대 담배 소송 패소한 건보공단, "대법원까지 가겠다"

새로운 이슈 보기