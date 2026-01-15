양산 동부가 꿈틀댄다… 웅상지역에 4288억원, 지도 바꾸는 투자

회야강·도로·공원·생활 인프라 확충… 동부권 성장기반 강화



올해 본예산 462억원 편성, 정주여건 개선 연차별 재정투자

경남 양산시가 웅상지역에 총 4288억원을 투입해 동부권 대개조에 나선다.

양산시가 동부권 균형발전과 정주여건 개선을 위해 웅상지역에 대규모 투자를 이어가고 있다.

시는 15개 주요 사업에 대규모 재원을 집중하며, 올해 본예산만 462억원을 편성해 웅상지역을 동부권 중심도시로 육성하겠다는 방침이다.

특히 회야강 르네상스 추진, 도시계획도로 개설, 여가·녹지 공간 확충, 생활 기반시설 정비 등 시민 체감도가 높은 분야에 예산을 전략적으로 배분하고, 연차별 계획에 따라 지속적인 재정투자를 이어갈 계획이다.

투자 계획 중 가장 큰 비중을 차지하는 것은 회야강 르네상스 사업이다. 총 1737억원 규모로 추진되는 이 사업은 주진불빛공원 조성, 강변 도로 확폭과 문화예술공간 조성, 회야강변 빛 line과 교량 하부 문화역사공간 조성, 회야강 재해예방 사업(경남도 직접 시행) 등을 포함한다. 시는 올해 255억원을 편성해 도심형 수변공간 조성을 본격화하며, 회야강을 중심으로 한 관광·문화 명소를 만들어 지역 경쟁력을 높인다는 계획이다.

도로 인프라 확충에도 874억원이 투입된다. 국도 7호선∼명곡교차로 간 도시계획도로, 소주·주남 일원 도시계획도로 개설 등 주요 4개 노선 정비 사업이 추진되며, 올해 136억원을 편성해 교통 불편 해소와 지역 접근성 강화에 나선다. 도로망 확충으로 웅상지역과 주변 지역 간 연결성이 크게 개선되고, 출퇴근과 물류 이동의 효율성도 높아질 것으로 기대된다.

여가·녹지 공간 조성 사업에는 총 1031억원이 책정됐다. 웅상센트럴파크, 양산수목원, 용당역사공원 조성 사업이 단계적으로 진행되며, 올해 31억원을 투입해 사업을 이어간다. 이들 공간은 웅상지역 주민들의 삶의 질을 높이고 가족 단위 여가 활동을 지원하는 핵심 인프라로 자리 잡을 전망이다.

아울러 △평산고지배수지 설치 △노후 하수관로 정비 △덕계동 파크골프장 조성 △동부행정타운 조성 등 생활 기반시설 정비 사업에는 646억원이 투입된다. 올해는 40억원을 편성해 주민들이 체감할 수 있는 생활환경 개선 사업을 차질 없이 추진한다.

양산시 관계자는 "웅상지역은 대규모 기반시설과 생활환경 개선 사업이 균형 있게 추진되고 있는 지역"이라며 "앞으로도 계획적이고 지속적인 재정 투자를 통해 웅상지역을 동부권 핵심 거점으로 육성해 나가겠다"고 말했다.

또 "단순한 예산 투입이 아닌 연차별 전략에 따른 체계적 투자를 통해 시민들이 실제로 변화를 체감할 수 있도록 하겠다"며 "회야강 중심의 수변도시, 편리한 교통망, 풍부한 문화·여가 공간을 갖춘 명품 도시로 만들어가겠다"고 덧붙였다.





