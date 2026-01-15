본문 바로가기
Dim영역
연예·스포츠
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

연예스타

블랙핑크, 2월27일 미니 3집 '데드라인' 발매

이이슬기자

입력2026.01.15 08:44

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
블랙핑크 '데드라인' 컴백 이미지. YG엔터테인먼트 제공

블랙핑크 '데드라인' 컴백 이미지. YG엔터테인먼트 제공

AD
원본보기 아이콘

그룹 블랙핑크가 다음 달 27일 세 번째 미니 앨범 '데드라인'(DEADLINE)을 발매하고 완전체 활동에 나선다고 YG엔터테인먼트가 15일 밝혔다.


앨범 제목은 현재 진행 중인 월드 투어와 동일한 '데드라인'이다. 블랙핑크는 지난해 7월 고양종합운동장 공연을 시작으로 전 세계를 순회해 왔다.

뮤직비디오 촬영을 포함한 앨범 작업을 이미 마쳤으며 음악적 완성도를 높이는 데 주력했다. YG는 "기다려 준 팬들에게 음악으로 보답하겠다"고 전했다.


블랙핑크는 지난해 디지털 싱글 '뛰어'(JUMP)로 미국 빌보드 '글로벌 200'에서 팀 통산 세 번째 1위를 기록했다. 이는 K팝 걸그룹 최다 기록이다. 이번 앨범은 월드 투어 여정의 마침표를 찍는 성격을 띤다.


현재 블랙핑크는 16개 도시에서 33회 규모로 '블랙핑크 월드 투어 데드라인'(BLACKPINK WORLD TOUR )을 진행 중이다. 이들은 16일부터 18일까지 사흘간 일본 도쿄돔 무대에 오르며 24일부터 26일에는 홍콩 카이 탁 스타디움에서 투어를 마무리한다.




이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"주말 껴서 일본 여행 다녀올까?" 한국인 수두룩…또 관광수지 적자 '100억 달러' "주말 껴서 일본 여행 다녀올까?" 한국인 수두룩…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

다카이치, 李에 '90도 폴더인사'…中 언론, 평가절하·진정성 의심

"주말 껴서 일본여행 다녀올까?" 한국인 수두룩…또 관광수지 적자 '100억 달러'

두쫀쿠를 중고거래로 산다?…"안전·위생 어쩌려고"

점심시간에 민원 못 본다…"반차 쓰세요"

이준석 "한동훈, 고수라면 창당선언이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"

커피전문점 10만개 시대…2000원 '아아' 팔아 가맹점 연매출 '4억'

美 Fed "경제, 완만한 속도로 개선"…관세 비용 소비자 전가 시작

새로운 이슈 보기