홈플러스 "점포 7곳 추가 영업중단…자금상황 한계"

14일 직원 대상 경영진 메시지

홈플러스가 자금 상황 악화로 7개 점포의 영업을 추가 중단하기로 했다.

홈플러스는 14일 직원 대상 경영진 메시지를 통해 문화점, 부산감만점, 울산남구점, 전주완산점, 화성동탄점, 천안점, 조치원점 등 7개 점포의 영업을 중단한다고 공지했다.

홈플러스는 추가 영업 중단 이유에 대해 "한계상황에 도달한 자금 상황이 개선되지 않았다"며 "영업 중단 점포 직원들은 타 점포 전환 배치 등을 통해 고용을 보장할 계획"이라고 밝혔다.

앞서 홈플러스는 기업회생 절차 개시 이후 자금 상황이 악화하자 현금 흐름을 개선하기 위해 지난해 8월 15개 적자 점포 폐점을 결정했다가 거래 조건 완화 등을 전제로 보류한 바 있다.

하지만 납품 지연·중단으로 상황이 악화되면서 지난달 가양·장림·일산·원천·울산북구점, 계산·시흥·안산고잔·천안신방·동촌점의 영업을 중단했다.

최철한 마트노조 홈플러스지부 사무국장은 "회사는 인가 여부와 상관없이 유례없는 대규모 영업 중단을 강행하며 사실상 '홈플러스 해체'에 나서고 있다"고 반발했다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr



