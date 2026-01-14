재일동포 만난 李대통령 "불행한 역사의 피해자와 유가족에게 사과"

이재명 대통령이 14일 일본 나라현의 한 호텔에서 열린 간사이 동포 간담회에서 발언하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

일본을 방문 중인 이재명 대통령은 14일 현지 동포들을 만나 "대한민국의 불행한 역사 속에 피해를 본 당사자와 유가족께 다시 한번 사과와 위로의 말씀을 드린다"고 사죄했다.

이 대통령은 이날 일본 나라현에서 열린 간사이(關西) 지역 동포 간담회에서 이같이 밝혔다. 이번 동포 간담회에는 제주 4·3 피해자 유가족, 일제강점기 교토 비행장 건설에 동원된 조선인 주거지인 우토로 마을 주민, 재일한국양심수동우회 회원 등이 참석했다. 이 대통령은 "독재정권 시절 국가가 재일동포들을 간첩으로 몰아 조작하는 사건들을 잊지 말아야 한다"는 말도 덧붙였다.

또 이 대통령은 한일 과거사 문제와 관련해 "나라현의 아스카무라에 가면 사신도가 그려진 무덤이 있고, '도래인'이라 불리는 우리 선대의 흔적이 많이 남아있다고 들었다"며 "한일 간 불행한 과거 때문에 이처럼 수천 년에 이르는 아름다운 교류의 역사가 제대로 기억되지 못하는 측면이 있다"고 안타까움을 드러냈다.

이 대통령은 재일동포 차별 문제도 언급했다. 그는 "재일동포 여러분은 인간으로서의 존엄과 민족 공동체를 지켜내기 위해 참으로 치열하게 노력해 온 걸 잘 안다"면서 "차별과 혐오에 맞서 오사카시에 '헤이트 스피치' 억제조례를 제정했고, 민족학교와 민족학급을 세워 우리 마을과 문화를 지키고 계승하기 위해 끈질기게 싸웠다"고 평가했다.

그러면서 "여러분의 희생 덕에 대한민국이 산업화와 민주화를 동시에 이루고, 한일관계도 부침이 있긴 하지만 조금씩 진전을 이루고 있다"고 감사를 표했다.

아울러 이 대통령은 "여러분이 모국에 방문했을 때 국적이나 출신으로 불합리한 차별을 받지 않게 문제 소지가 있는 제도를 개선하겠다"며 "국민 손으로 만든 국민주권정부는 올해도 실용외교를 통해 동포 여러분과 함께 더 살기 좋은 대한민국을 만들겠다"고 약속했다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>