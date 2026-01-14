본문 바로가기
Dim영역
경제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

금융

카카오뱅크, '목표전환형 펀드' 45일 만에 목표 달성

부애리기자

입력2026.01.14 09:20

시계아이콘00분 49초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
카카오뱅크, '목표전환형 펀드' 45일 만에 목표 달성
AD
원본보기 아이콘

카카오뱅크가 지난해 11월 선보인 '목표전환형 펀드' 상품이 출시 45일 만에 목표수익률을 조기 달성했다고 14일 밝혔다.


목표전환형 펀드는 설정된 '목표 수익률'에 도달하면 운용 자산을 주식에서 채권으로 전환하는 등 비교적 위험 자산에서 안전 자산으로 바꿔주는 상품이다. 시장 변동성에 대응해 수익을 실현하면서도 리스크를 최소화할 수 있어, 최근 투자자들의 관심이 높다.

카카오뱅크가 지난 11월 처음 선보인 목표전환형 펀드 1호 상품 '정책수혜로 목표수익률 함께하기'는 국내 정책 수혜주에 집중적으로 투자하는 전략이 적중하며 출시 45일 만에 목표수익률 6%를 조기 달성했다.


카카오뱅크는 첫 상품의 성공적인 목표 달성 경험을 바탕으로 2호와 3호 상품을 순차적으로 선보인다.


두 번째 목표전환형 펀드는 '상장지수펀드(ETF)로 목표 7% 함께하기'다. 이 상품은 ETF를 활용해 분산 투자를 수행하는 펀드로, 목표 달성 전까지 자산의 50% 이상을 채권형 ETF에, 50% 미만을 주식형 ETF에 투자해 안정성과 수익성을 함께 추구한다.

해당 상품은 16일 오후 5시까지 가입할 수 있으며, 목표수익률은 이전 상품보다 상향된 7%로 설정됐다. 최소 가입 금액은 100만원이며, 목표 달성 시 단기 금융자산으로 전환돼 안정성을 강화한다.


이어서 19일부터는 카카오뱅크의 세 번째 목표전환형 펀드 상품인 '시장을 읽고 목표 7% 함께하기'를 판매할 예정이다.


카카오뱅크는 2024년 1월 인터넷전문은행 중 최초로 펀드 서비스를 시작한 이후 투자 플랫폼으로서의 경쟁력을 꾸준히 강화하고 있다. 특히 지난해 6월 선보인 '머니마켓펀드(MMF) 박스'의 성장과 서비스 개편 효과로 현재 펀드 및 MMF 합산 잔고는 1조원을 돌파했다.


한편 금융투자상품은 투자 원금 손실 가능성이 있음에 유의해야 하며, 과거 운용실적이 미래 수익률을 보장하는 것은 아님을 참고하여 투자해야 한다.





부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

뇌졸중 쓰러진 아버지 대신 보험금 타러 갔다가 '반전'…뜻밖의 조건 뇌졸중 쓰러진 아버지 대신 보험금 타러 갔다가 '... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

올리브영인 줄 알았는데?…녹색 간판 자세히 보니 '온리영'

'돼지그림' 커피잔 받아든 보안관 "이건 모욕" 발끈 …美 스타벅스 결국

"저거 담배 아냐?" 골드글로브 시상식 좌석서 대놓고 흡연한 숀펜

두쫀쿠 열풍에 '두바이 붕어빵'까지7배 비싸도 '오픈런'

"40명 사망했는데 화상 입고 스키 탔다니" 프랑스 주간지 만평 뭇매

10억미만 ‘똘똘한 한채’ 없나…호가 치솟는 노원 재건축 단지

경찰, '비위 의혹' 김병기 자택 등 6곳 압수수색

새로운 이슈 보기