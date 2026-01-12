부산~강릉 3시간 20분 시대 여나…‘삼척~강릉 고속화’ 예타 통과 총력

강원도, ‘삼척~강릉 고속화철도’ 예타 결과

기재부 SOC분과위원회 개최…1~2월 중 발표 예상

김진태 지사 분과위원회 해당시군 단체장들과 참석

강원특별자치도(도지사 김진태)는 기획재정부 SOC 분과위원회가 이달 중 개최되고 이르면 1~2월 중 삼척~강릉 고속화철도 사업의 예비타당성조사 결과가 발표될 것으로 예상됨에 따라 해당 사업의 예타 통과를 강력히 촉구했다.

삼척~강릉 고속화철도는 1940~1960년대에 개통된 동해선 구간 가운데 유일한 저속 구간(약 60~70㎞/h)을 시속 200㎞ 이상으로 개량하는 사업으로, 총연장 45.8㎞, 총사업비 1조1507억원 규모다. 사업이 완료되면 부산~강릉 이동시간은 기존 3시간 50분대에서 3시간 20분대로 약 30분 단축될 전망이다.

동해선은 2025년 1월 1일 개통 이후 ITX가 왕복 4회 운행되며, 1월부터 11월까지 누적 이용객이 181만명을 돌파하는 등 빠르게 인기 노선으로 자리 잡았다. 다만, ITX 기준 약 4시간 50분이 소요되는 장시간 이동은 이용 확대의 한계로 지적돼 왔다.

이에 따라 2025년 12월 30일부터 KTX 열차 왕복 3회가 추가 투입되면서 소요시간이 3시간 50분대로 단축됐고, 연간 약 284만명의 수요를 충족할 수 있을 것으로 기대되고 있다. 특히 KTX-이음 개통 첫날 하루 이용객이 2000명을 넘기는 등 동해선 고속철도에 대한 수요는 이미 입증된 상황이다.

도는 그간 동해선 KTX 투입과 강릉선·동해선 증편 건의 등 동해안 철도 서비스 개선을 지속적으로 추진해 왔다. 도는 이번 삼척~강릉 고속화철도 예비타당성조사 통과를 통해 ▲동해선 고속철도망 완성 ▲동해안 1일 생활권 실현 ▲관광·물류·산업 전반의 경쟁력 강화 ▲동해안 지역균형발전의 핵심 인프라 구축을 기대하고 있다.

김진태 지사는 "자나 깨나 용문 홍천 앉으나 서나 강릉~삼척이었는데 이제는 강릉 삼척 하나만 남은 상황"이라며 "강릉에서 부산까지 475㎞에 이르는 구간 가운데 강원도 45㎞ 구간만 수십년 전에 놓인 노후 철로를 그대로 사용하고 있다"고 말했다.

이어 "이는 강원도만을 위한 사업이 아니라 무려 13조원을 투입하고도 일부 구간에서 거북이 운행이 이어지는 것은 바람직하지 않다"며, "동해안 고속화의 마지막 퍼즐을 완성하기 위해 분과위원회에 해당 시군 단체장들과 함께 참석해 직접 설명하겠다"고 밝혔다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



