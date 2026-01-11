오석진 "경쟁 기술보다 사람으로 살아가는 힘 길러주는 것이 교육의 본질"

오석진 전 대전교육청 교육국장 출판기념회 성황



'사람을 키우는 교육' 오석진이 답하다 출간...현장 교육 전문가의 미래교육 솔루션 제공



"넘어져도 다시 일어설 수 있는 아이 키우는 일 중요"

오석진 전 대전교육청 교육국장의 '사람을 키우는 교육 오석진이 답하다' 출판기념회 단체 사진(사진=모석봉 기자) AD 원본보기 아이콘

오석진 전 대전교육청 교육국장은 "공부를 잘하는 아이를 키우는 방법보다 넘어져도 다시 일어설 수 있는 아이를 키우는 일, 경쟁에서 이기는 기술보다 사람으로 살아가는 힘을 길러주는 것이 교육의 본질"이라고 밝혔다.

오 전 국장은 10일 오후 2시 대전컨벤션센터(DCC)에서 열린 출판기념회에서 "저서 제목도 '사람을 키우는 교육 오석진이 답하다'라고 정했다"며 사람을 키우는 교육이 무엇보다 중요하다며 이같이 말했다.

제12대 대전시교육감선거 출마를 공식 선언한 오석진 전 대전시교육청 교육국장(현, 행복교육이음공동체 대표)이 이날 '사람을 키우는 교육 오석진이 답하다 출판기념회'를 개최, 교육감 예비후보자 등록을 앞두고 본격 시동을 걸었다.

이날 대전 시민, 교육 관계자 등 2000여 명이 운집한 가운데 행사장을 가득 메워 후보 출정식을 방불케 한 출판기념회는, 장종태 국회의원(민주당/대전 서갑)과 이명수 전 국회의원(국민의힘) 대전시의회 의원 등 여·야를 초월한 정치권 인사들이 대거 참석해 세를 과시했다.

오석진 저자의 공주고 담임인 김용경(83)선생이 오석진 학생의 공주고 수석 입학 뒷 얘기 등 학창시절 다양한 에피소드를 들려주고 있다.(사진=모석봉 기자) 원본보기 아이콘

사전행사 축하공연과 저자 사인회, 1부 기념식과 2부 북 콘서트로 진행된 이 자리에서 오 전 국장은 ROTC(학군단) 생활 등 학생 시절, 교사 첫 발령 등 교사에서부터 교감, 교장, 장학사, 장학관, 주상파울루 한국교육원장, 대전시교육청 교육국장에 이르기까지 40년 교육 여정 과정을 풀었다.

오석진 전 대전교육청 교육국장은 "교육국장 재직 때 모든 교육 행정은 학교가 중심이 돼야 하고, 교육활동 지원은 기본이 돼야 한다는 신념으로 학교의 자율성 확대를 위해 노력했다"면서 "이에 그치지 않고 학부모들이 교육 정책에 직접 참여, 목소리를 낼 수 있는 상향식 행정과 열린 플랫폼을 추진해야 한다"고 밝혔다.

이와 함께 "AI 맞춤형 학습을 강화하는 동시에 독서와 인성을 두고 교육하고, 돌봄은 아이만 맡기는 문제로만 볼 것이 아니라, 아이의 하루를 설계하는 것으로 패러다임의 전환이 필요하다"고 강조했다.

오 전 국장은 끝으로 "성과를 남긴 교육자보다 사람을 남긴 교육자"로 기억되고 싶다"면서 "아이 한 명 한 명의 가능성을 끝까지 믿고, 대전 교육을 열었던 사람! 단순한 교육 관리자가 아닌 미래를 준비하는 교육 설계자, 그 뜻이 실현될 수 있도록 진정한 지원자로 역할을 하겠다"며 오석진과 함께 대전시민들의 미래 대전교육 동행을 호소했다.

정상철 전 충남대 총장이 축사를 하고 있다.(사진-모석봉 기자) 원본보기 아이콘

이에 앞서 진행된 1부 기념식에서는 정상철 전 충남대 총장, 신헌철 전 SK에너지 부회장, 장종태 국회의원의 축사 등과 함께, 오석진 저자의 고등학교 담임인 김용경(83) 선생이 무대에 올라 제자 오석진의 수석 입학 뒷얘기 등 학창 시절 다양한 에피소드를 들려주기도 했다.

장종태 국회의원(민주당/대전서갑)이 축사를 하고 있다.(사진=모석봉 기자) 원본보기 아이콘

한편, 오석진 전 대전교육청 교육국장은 지난해 연말 기자회견을 통해, AI 시대에 적응을 위한 체계적인 미래 교육 전략 필요성을 강조, 오감 만족(교육과 안전, 복지, 소통, 미래만족) 등 미래 대전교육의 5대 핵심 전략을 발표했다.

오 전 교육국장은 교사(일반 중·고, 특목고(대전과학고), 특성화고(충남기계공고)부터 교감, 교장, 장학사와 장학관, 해외 교육기관장의 국제적 시야를 접목, 대전시교육청 교육국장으로 대전의 교육정책을 설계했다.

이와 함께, 한남대, 목원대, 대전대, 한국교원대 겸임교수로 대학 강단에 섰고, 현재도 배재대 대외협력 교수와 (사)행복교육이음공동체 대표로 대전교육 발전을 위한 교육활동을 벌이고 있다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



