北선물 풍산개 곰이 있는 곳…'판다 오나?' 광주시 우치동물원 점검

강기정 시장, 우치동물원 찾아 운영 현황 살펴

이재명 대통령이 시진핑 중국 국가주석에게 광주 우치동물원의 판다 입식을 요청한 가운데, 광주시가 긴급 점검에 나섰다.

11일 광주시에 따르면 강기정 광주시장은 전날 북구 우치동물원을 찾아 운영 현황과 수의 인력 구성, 판다 사육시설 후보지 2곳 등을 점검했다. 우치동물원의 사육 환경, 진료 체계, 동물복지 수준 등을 종합적으로 확인하기 위한 차원이다.

광주시는 판다 입식이 아직 확정된 사안은 아니지만, 실제 추진될 경우 국제 기준에 부합하는 동물복지와 보전 체계가 전제돼야 한다는 원칙 아래 신중한 검토를 이어가고 있다.

경기도 용인 에버랜드 '판다 세컨하우스'에서 독립생활을 이어가고 있는 루이바오와 후이바오의 모습. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

우치동물원은 전국 2곳뿐인 국가 거점동물원 가운데 하나로, 지난해 현장 실사 등을 거쳐 진료 분야 전문성을 인정받아 지정됐다. 지정 이후 광주 실내동물원은 물론 제주·여수·해남 등 의료 기반시설이 부족한 지역 동물에 대한 전문 진료를 수행하며 공공적 역할을 확대하고 있다. 지난해 제7회 동물복지대상 우수상을 받았고, 2년 연속 한국동물원수족관협회 우수기관으로 선정됐다.

우치동물원에는 호랑이와 곰 등을 포함해 포유류·조류·파충류 등 89종 667마리의 동물이 생활하고 있다. 이 가운데 멸종위기종 43종 98마리와 천연기념물 7종 66마리도 포함됐다. 또 야생동물구조센터를 통해 구조됐으나 장애 등으로 자연 복귀가 어려운 삵과 불법 밀수된 멸종위기종 동물들을 보호·관리한다. 동물원에는 사육사 14명과 수의사 2명, 보조수의사 1명 등이 근무하고 있다.

강기정 광주광역시장이 10일 오전 북구 우치동물원을 찾아 '자이언트 판다 입식'과 관련, 후보 부지와 동물원 운영상황 등을 점검하고 있다.광주광역시 원본보기 아이콘

문재인 전 대통령이 남북정상회담 뒤 김정은 북한 국무위원장에게 선물로 받은 풍산개 곰이와 송강도 우치동물원에서 지낸다. 판다와 같은 곰류인 반달가슴곰에 대한 사육과 진료 경험도 보유하고 있다.

강기정 광주시장은 "판다 입식은 관광 활성화와 국제교류를 아우르는 새로운 도약이 될 것"이라며 "국가거점동물원의 역량을 총동원하겠다"고 밝혔다.

한편, 이재명 대통령은 지난 7일 시 주석과의 국빈만찬 자리에서 "중국과 가까운 이웃으로 상생하기 위해 판다 한 쌍을 제2호 국가거점동물원인 광주 우치동물원에 대여해달라"고 제안했다. 당시 시 주석은 구체적인 답변은 하지 않은 것으로 알려졌다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr



