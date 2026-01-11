본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

기업·CEO

안와르 알 히즈아지 에쓰오일 CEO, 온산공장 현장 방문

심성아기자

입력2026.01.11 09:56

시계아이콘00분 37초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

임직원 및 관계자 격려
샤힌 프로젝트 안전 당부

에쓰오일은 안와르 알 히즈아지 에쓰오일 최고경영자(CEO)가 울산 온산국가산업단지에 위치한 에쓰오일 온산 공장을 방문했다고 11일 밝혔다. 안와르 알 히즈아지 CEO는 임직원과 관계자들을 격려하고, 샤힌 프로젝트의 안전한 완공을 당부했다.

에쓰오일은 안와르 알 히즈아지 에쓰오일 최고경영자(CEO)가 울산 온산국가산업단지에 위치한 에쓰오일 온산 공장을 방문했다고 11일 밝혔다. 안와르 알 히즈아지 CEO는 임직원과 관계자들을 격려하고, 샤힌 프로젝트의 안전한 완공을 당부했다. 에쓰오일

에쓰오일은 안와르 알 히즈아지 에쓰오일 최고경영자(CEO)가 울산 온산국가산업단지에 위치한 에쓰오일 온산 공장을 방문했다고 11일 밝혔다. 안와르 알 히즈아지 CEO는 임직원과 관계자들을 격려하고, 샤힌 프로젝트의 안전한 완공을 당부했다. 에쓰오일

AD
원본보기 아이콘

안와르 알 히즈아지 CEO는 에쓰오일 안전환경동에서 "모든 일을 실행하기 전에 충분히 안전하다는 확신이 들 때까지 사소한 부분이라도 안전 사각지대는 없는지 거듭 또 거듭 점검해달라"며 전 세계에서 가장 안전한 사업장을 만드는 것이 가장 중요한 목표임을 강조했다.


이어 샤힌 프로젝트 현장을 방문한 안와르 알 히즈아지 CEO는 "프로젝트가 이제 막바지에 다다랐으며, 이 시점이 가장 힘든 시기이자 마지막 고비"라며 "전사가 긴밀히 협력해 가동 시점까지 집중력을 잃지 않고 끝까지 완벽하게 마무리함으로써, 회사는 물론 한국과 사우디 양국의 기대에 부응하는 성공적인 프로젝트로 완성해 달라"고 당부했다.

샤힌 프로젝트는 현재 공정률 92%를 넘어섰으며, 오는 6월 기계적 완공을 목표로 순조로이 진행되고 있다.


앞서 안와르 알 히즈아지 CEO는 2026년 신년사를 통해 ▲샤힌 프로젝트의 안전한 완공 및 안정적 가동을 위해 전사적 역량과 자원 결집 ▲안전 문화와 관리 체계 구축 ▲내실 있는 운영을 통한 본원적 경쟁력 강화 ▲디지털&인공지능(AI) 전환을 통한 업무 혁신을 2026년 핵심 과제로 제시한 바 있다.




심성아 기자 heart@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

한때 부자나라였는데…130060.2% 치솟은 물가, 빈곤국 된 이 나라 한때 부자나라였는데…130060.2% 치솟은 물가, 빈... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"2000원 라면 많아지는 이유"…프리미엄 시대 라면값도 상승중

혼술협회 회원만 10만명…일본의 혼자 먹고, 마시는 트렌드②

종류만 2000개…무형문화재 등재 노리는 기차 도시락 '에끼벤'

"컵에 맨손 넣고 휘휘"…中 음료 프랜차이즈 위생 논란

스페인 인기 간식 '테케핑거스'…베네수엘라 빵이라고?

이란 시위대 구금·사망 지속 증가…軍 "안보 수호는 레드라인"

1206회 로또 1등 '1, 3, 17, 26, 27, 42'…당첨금 18억6880만원

새로운 이슈 보기