태백시, 제설 취약구간 28곳에 열선 설치…'스마트 제설' 본격화

태백시, 겨울철 폭설 대비 총력

마을안길까지 챙기는 선진 제설시스템

열선 설치로 제설 취약구간 상시 관리체계 구축

강원도 태백시(시장 이상호)는 겨울철 폭설과 결빙으로 인한 안전사고를 예방하기 위해 선진 제설시스템을 도입하고 시민 안전 확보에 총력을 기울이고 있다고 10일 밝혔다.

삼방동 경로당 진입로. 태백시 제공 AD 원본보기 아이콘

그동안 제설작업은 주요 간선도로는 건설과에서 마을안길은 동 행정복지센터에서 각각 담당해 운영해 왔으나, 동 지역의 경우 제설장비와 인력 부족으로 폭설이나 기습 한파 시 제설 취약구간에 대한 선제적 대응에 한계가 있었다. 이로 인해 고령 인구가 많은 주거지역에서는 보행자 미끄럼 사고가 빈번하게 발생해 주민들의 일상 이동에 불편을 초래해 왔다.

이에 태백시는 마을안길, 경사지, 보도 구간 등 제설 취약지역을 중심으로 총 28개소에 열선 시스템을 설치해 겨울철 안전사고 예방 효과를 대폭 강화했다. 특히 어르신과 장애인 등 보행약자의 이동이 잦은 구간을 우선 선정해 미끄럼 사고 위험을 최소화하는 데 중점을 두었다.

기존 인력 중심의 제설작업은 기상 여건에 따라 신속한 대응에 한계가 있었으나, 열선 시스템 도입으로 눈과 얼음을 상시 제거할 수 있어 제설 공백 해소와 사고 예방 효과가 크게 향상될 것으로 기대된다.

태백시는 이번 사업을 통해 보행자 안전을 강화하는 것은 물론, 제설 인력과 장비 운영에 따른 행정 부담을 줄여 보다 효율적인 겨울철 도로 관리체계를 구축할 방침이다.

솔바람빌리지 진입도로. 태백시 제공 원본보기 아이콘

철암교회 진입로. 태백시 제공 원본보기 아이콘

황지고등학교 체육관 옆. 태백시 제공 원본보기 아이콘

김동균 태백시 부시장은 "적설량이 많고 기온이 낮은 태백의 지역적 특성을 고려할 때 선제적인 제설 대책이 무엇보다 중요하다"며 "앞으로도 시민 안전을 최우선으로 하는 스마트 제설 정책을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

한편, 태백시는 향후 제설 취약구간에 대한 지속적인 모니터링을 통해 열선 설치 구간을 단계적으로 확대해 나갈 계획이다.





태백=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>